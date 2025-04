Muere la niña de 7 años que pidió a los médicos que no la trataran tras sufrir los abusos sexuales de su familia Yatziri ha fallecido tras cuatro meses ingresada en la UCI después de que sus padres y su madrastra fueran detenidos

Lamentablemente, el caso de la pequeña Yatziri dio la vuelta al mundo . Con solo 7 años, ingresó en el Hospital General de Zona, en México, tras ser maltratada y abusada sexualmente por miembros de su propia familia. «No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando», dijo la niña a los médicos tras ser ingresada.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes. pic.twitter.com/jlKSbsRUoi — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 29, 2020

Comenzó entonces la investigación, que terminó con la detención de sus padres y de su madrastra por maltrato. Su tío, que se encuentra fugado, fue acusado de abusar sexualmente de la niña . Pero esta no era la primera vez que la niña tenía que ingresar en el hospital: en otras ocasiones hizo lo mismo con quemaduras que obligaron a los médicos incluso a realizarle un injerto. Tras cuatro meses en la UCI, la pequeña falleció el 28 de diciembre.

La pequeña había perdido un pulmón y tenía hemorragias internas en el estómago como resultado de los fuertes golpes recibidos durante años por parte de sus maltratadores. Terminó muriendo debido a un fallo multiorgánico.