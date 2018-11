Muere Jaime Estrany, el niño de nueve años con parálisis cerebral por el que se recogían tapones En 2012, sus padres comenzaron esa campaña de recogida de tapones solidarios para costear su tratamiento

«Jamás pensé que llegaría un día que ya no estarías entre nosotros. Has luchado durante 9 años pero esta última batalla ha sido invencible cariño mío. No podemos estar más orgullosos de ti, mi amor, nuestro tesoro, nuestro campeón, el rey de la casa y por siempre el rey de nuestro corazón. Sólo tenemos palabras de agradecimiento por haber dado luz a nuestra vida, y enseñado a valorar mucho más las cosas. Aunque no podemos estar más tristes y con el alma rota. Gracias gracias, gracias. Y descansa en paz angelito de mi vida y de mi corazón. Mañana celebraremos su velatorio en Son Valentí (Cementerio de Palma) de 14.30 a 21.00 hrs. Ya sabéis cómo era él, un niño alegre, feliz y al que le encantaba estar rodeado de gente». Con estas palabras es como su madre ha anunciado a través de Facebook la muerte de Jaime Estrany, un niño de nueve años que tenía parálisis cerebral.

En el año 2012, sus padres iniciaron una campaña para la recogida de tapones solidarios con el objetivo de recaudar fondos para costear su tratamiento y el de otros niños que pasaran por situaciones similares. Esta iniciativa propició la creación de la asociación Arka Tapones Solidarios.

Los padres del pequeño reclamaron hace dos meses un equipo de atención especial para que atendiera las necesidades del niño y de otro compañero en el colegio, tal como informa Diario de Mallorca.

Ayer, tuvo lugar el velatorio en Palma de Mallorca. La madre del pequeño mostró su agradecimiento por todas las muestras de cariño recibidas: «Sin palabras de agradecimiento estamos toda la familia tras la gran afluencia de gente que pasó ayer a despedirse de nuestro Angelito Jaime. Se fue del velatorio rodeado de amor y aplausos que nos llenaron si cabe más de orgullo por tenerle de hijo. Hoy lo despediremos para siempre en el funeral y empezará otra vida sin su presencia pero sí con su espíritu. Estamos seguros de ello. Gracias gracias gracias».