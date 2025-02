Irene Montero compara a Afganistán con España: «En todos los países se oprime a las mujeres»

La ministra de Igualdad no podía hacer otra cosa que no fuera apostar por suprimir las violencias contra las mujeres en todos los países. Pero al hablar sobre Afganistán la semana pasada y señalar que había que priorizar «los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI» ya recibió críticas por fijar posición en un conflicto que excede con mucho al encasillamiento de géneros y orientaciones sexuales. Ayer a esa mezcla de conceptos le añadió otro elemento. En la misma frase encajó formas de violencia, Afganistán y España; y el resultado fue un terremoto político derivado de sus declaraciones en una entrevista concedida a Radiocable.

Para Irene Montero , «en todos los países se oprime a las mujeres» y, al ser interpelada por los «paralelismos» que trazan algunos entre las violencias que se ejercen contra las mujeres, señaló que «eso pasa en Afganistán, en relación al acceso a la educación, la salud y el trabajo; pero pasa también en España, con unas tasas intolerables de violencias machistas».

Ranking entre machistas

Para la ministra y dirigente de Unidas Podemos, no se trata de hacer «una competición o un ranking para ver qué país es más machista», porque «todas las culturas, sociedades y religiones» tienen formas y mecanismos de opresión contra la mujer, aunque sean a niveles de diferente dureza»; por lo que, en su opinión, la solución pasa por «generar alianzas entre procesos de emancipación para acabar con el patriarcado, que no es otra cosa que aquellas estructuras en las que el hombre por ser hombre tiene unos privilegios» a los que no accede la mujer por ser mujer.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, no tardó en pedir explicaciones a la ministra por sus desafortunadas comparaciones entre Afganistán y España, y aunque Montero no estableció durante la entrevista una equidistancia como tal entre las formas de dominación que ejercen los talibanes sobre las mujeres con las de los hombres en España, sí asintió en todo momento a las comparaciones que se proponían entre el país asiático y el nuestro.

La última determinación que han tomado los talibanes, el pasado fin de semana, en relación al sometimiento de las mujeres radica en que las afganas podrán tener acceso a la enseñanza en los colegios y también en la Universidad, pero siempre segregadas por sexos y en aulas separadas. Al ser interpelada por este hito del fundamentalismo talibán, así como sobre el uso del burka, la ministra resuelve en la misma conversación que todas las culturas ejercen violencia sobre las mujeres y «quieren ‘disciplinar’ sus cuerpos», y que en eso consiste precisamente la lucha feminista de la cuarta ola, en la «internacionalidad» del combate contra la desigualdad de las mujeres.

La ministra manifestó, asimismo, que la Unión Europea debe aprender que lo ocurrido en Afganistán prueba que «ninguna intervención militar ha permitido resolver los principales problemas de derechos fundamentales» y obliga a replantear las relaciones internacionales. Montero defendió la rápida reacción de Pedro Sánchez para evacuar a más de 2.000 colaboradores afganos de España y defendió abrir corredores seguros como vía de entrada para inmigrantes y refugiados que huyen de sus países en busca de oportunidades fuera de su casa.

Video. Vídeo: Estas son algunas de las prohibiciones que sufrieron las mujeres afganas bajo el régimen talibán de 1996 a 2001

La ministra y dirigente de Unidas Podemos manifestó que la UE debe aprender que lo ocurrido en Afganistán después de dos décadas de actuación internacional prueba que «ninguna intervención militar ha permitido resolver los principales problemas de derechos fundamentales» que afectan a las mujeres, a las niñas y al colectivo Lgtbi.

Añadió que «esta crisis demuestra que solo si hay soluciones en el país y del país puede haber soluciones garantistas y de derechos humanos y esto nos debe hacer pensar en cómo van a ser nuestras relaciones» internacionales.

Montero también se refirió a la idea del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad, el socialista Josep Borrell , de crear un ejército comunitario. A su juicio, plantear ese debate «es demasiado lejano» porque lo que debe priorizarse en estos momentos es «pensar en políticas para la paz».

Defiende la rápida reacción de Pedro Sánchez

En este sentido, abogó por avanzar en otros asuntos «más garantistas» como «establecer entradas» para inmigrantes y refugiados que huyen de sus países para que «tengan reconocido su derecho al asilo cuando huyen de la guerra y de los desastres medioambientales» que, como consecuencia del cambio climático, dijo que cada vez más e mpujan a la gente en países pobres a abandonar sus casas.

Al hablar de la misión de evacuación organizada por el Gobierno de España en Afganistán, la ministra de Podemos reconoció que esta crisis ha pillado «por sorpresa a muchos países del mundo y ha sido necesario improvisar», pero alabó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sabido «reaccionar de una manera rápida» para rescatar de Kabul a más de dos mil colaboradores.