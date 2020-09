Misterio en EE.UU. por la «lluvia» de miles de pájaros muertos en el estado de Nuevo México

Alarmados y perplejos. Así están los habitantes y los biólogos por los «cientos de miles» de aves que caen muertas de cielo desde hace una semana, aproximadamente, en el estado de Nuevo México. El impactante fenómeno también se ha detectado en Colorado y Texas, informa TN Internacional. La sequía y los incendios en la costa oeste de EE.UU., posibles causas, segun los expertos.

La población ha explicado que se topa con los pájaros muertos en senderos, campos de tiro y otros lugares. La mortandad está afectando, principalmente, a aves migratorias como golondrinas, papamoscas y currucas, señalaron los expertos. Muchos residentes en el estad0 han indicado que han notado últimamente que estos animales actúan de manera extraña: no comen, vuelan bajo, se mueven lentamente y son golpeados por los coches ya que parecen aletargados.

Trish Cutle, bióloga del campo de tiro de misiles de White Sands dijo que lo habitual es hallar media docena de aves muertas por semana en el lugar, pero «esta última semana hemos visto varios cientos, lo que nos ha llamado la atención», recalcó.

Dos estudiantes de doctorado en ornitología de la Universidad de Nuevo México, Jenna McCullough y Nicholas Vinciguerra, inspeccionaron en el condado de Río Arriba una zona en la que habían visto a los pájaros y en suelo y contaron y 305 en total, incluidas 258 golondrinas, indicó el New York Times

I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7pic.twitter.com/XXVM4AZrDu