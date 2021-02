Merkel cede y permite abrir los colegios en marzo La canciller se vio forzada a esta concesión a cambio de mantener un criterio unitario para todo el territorio

La canciller Merkel acudía a la reunión con los presidentes de los Bundesländer empeñada en mantener al menos hasta mediados de marzo las restricciones, pero hubo de dar finalmente su brazo a torcer. «El federalismo es un altísimo valor de nuestra sociedad y política» justificó su aquiescencia, al anunciar que el Estado dejará libertad a los Bundesländer para decidir en cada caso si abren o no los colegios en marzo. No era una cesión totalmente voluntaria, porque los presidentes de Baden-Württemberg, Hesse, Sajonia, Schleswig-Holstein y Baja Sajonia ya habían adelantado que estaban dispuestos a la insumisión si no había acuerdo para la reapertura de los colegios, por lo que Merkel se vio forzada a esta concesión a cambio de mantener un criterio unitario para todo el territorio.

A cambio, consiguió retrasar la apertura de peluquerías y la podología hasta el 1 de marzo, un sector que lleva cerrado desde el 2 de noviembre, al igual que la gastronomía, la cultura, el ocio, el deporte y el comercio, excepto supermercados y farmacias. También obtuvo de los presidentes regionales un acuerdo para una desescalada a cámara lenta, que solo podrá empezar a partir del 7 de marzo y que dependerá y siempre de la incidencia de nuevas infecciones. El comercio, los museos y las galerías no podrán volver a abrir sus puertas, por ejemplo, hasta que no se alcance la línea de 35 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días. Y solo con la condición de limitar el aforo a un cliente por cado 20 metros cuadrados de superficie. La actual incidencia de nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días es de 68 y el objetivo hasta ahora era de 50.

Seguirán vigentes en Alemania, eso sí, las restricciones y medidas generales de contacto y movilidad. Merkel mencionó expresamente la regla de una única persona ajena al núcleo familiar y el requisito de mascarilla en supermercados y transporte público. Seguirán prohibidos los viajes privados y las visitas a familiares. Merkel justificó esta decisión explicando el peligro de las mutaciones del coronavirus. Los virólogos que asesoran al gobierno alemán calculan que a partir de mediados de marzo la mutación británica se impondrá en Alemania. Es por eso que las próximas tres o cuatro semanas son cruciales. «Los esfuerzos de los ciudadanos por lograr un descenso de los contagios han dado sus frutos, lo que agradezco a todos desde aquí», dijo Merkel, «pero la detección de casos de la cepa británica, que es más agresiva, obliga a mantener las restricciones». «Solo podemos hacer un seguimiento de los contagios y cómo se han producido si logramos un descenso continuado de los nuevos casos», añadió.

Se cumplen así cien días de cierre en Alemania, con la esperanza puesta en el mes de marzo,. En las últimas 24 horas se registraron 8.072 nuevos contagios y 813 muertes, con un total de 62.969 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. El número de pacientes covid en las unidades de cuidados intensivos es de 3.846, 111 menos que el día anterior, de los cuales 2.130 necesitan respirador. Hasta ahora, 2,344 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna, un 2,8% de la población, y 1,02 millones también la segunda dosis, el 1,2%.