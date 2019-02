Las mejores frases románticas para celebrar San Valentín Si aún no has felicitado a tu pareja, aprovecha y utiliza alguna de estas frases bonitas para este día tan especial

@abc_conocer Actualizado: 14/02/2019 06:30h

San Valentín ha llegado y, como no podía ser de otra manera, las parejas de enamorados celebran el día más romántico del año. Regalos, sorpresas, arrumacos... todo tiene cabida. Pero las palabras se convierten también en algo esencial para esta fecha. Ya sea a través de una carta —algo que hoy en día se puede considerar hasta vintage—, en persona o a través de mensajes de WhatsApp o Instagram, aquí tienes las mejores frases para felicitar este San Valentín a tu pareja:

-Cuando algo vale la pena, solo tienes que vivirlo y esperar cosas buenas que sucedan, solo con tu amor lo comprendí. Te amo mi vida.

-Todos los Días son únicos cuando tu estás a mí lado, te amo hasta el infinito.

-San Valentín es mi día favorito porque puedo tener el pretexto para mimarte cada minuto del 14 de febrero. Te amo.

-Solo quiero sentirte enamorado si tu quieres estarlo, tienes que saber que mi corazón es solo tuyo y de nadie mas.

-Tu cariño es una llama ardiendo en mi corazón, cuando la miras se inflama y me quema tanto amor.

-El día de la amistad y el amor están para que nos amemos todo el día sin peleas, te propongo que lo intentemos por nuestro amor.

-No soporto los minutos lejos tuyo, por eso te propongo que este San Valentín comencemos nuestra vida viviendo juntos.

-Hoy no te voy a decir «te quiero», te lo voy a demostrar el resto de días del año. ¡Feliz dia de los enamorados!

-Me gustaste, me gustas y me seguirás gustando por el resto de mi vida.

-Sentir tus latidos hace que los míos bailen al ritmo del tuyo, eso es amor real.

-El amor es magia que todos necesitamos para que la vida sea más bella.

-Expresar en mensajes lo que hoy siento por ti es muy difícil, solo mis besos y abrazos lograrán hacerte ver mis verdaderos sentimientos. Te amo.

-La pareja perfecta no es la que no tiene problemas, es la que a pesar de los obstáculos siempre permanece unida.

-En tus labios encontré las palabras más bellas, que siempre quise escuchar. En tu corazón encontré las más altas llamas, con la que siempre soñé calentarme. Que nuestra relación sea eterna. ¡Te amo!

-Eres la página más bella que el destino ha escrito en mi vida. ¡Feliz día de los enamorados!

-El amor es una palabra que significa mucho, pero ni la mitad de lo que siento por ti. ¡Feliz día de los enamorados!

-Mi amor, mi vida… grito al mundo la verdadera razón por la que me haces ser feliz. Eres la razón de mi satisfacción y plenitud en mi día a día. Te quiero a mi lado para siempre. ¡Te amo!

-Hasta el infinito es pequeño cuando se trata de lo que siento por ti. ¡Te amo!

Si verte significa morir, prefiero mil veces morir de amor, que vivir y no poder verte.