¿Qué medidas han tomado otros países europeos para frenar la segunda ola del coronavirus? Varios territorios han impuesto el uso de la mascarilla obligatorio, anticipado la hora de cierre de los locales de hostelería o incluso han vuelto a las clases telemáticas en los colegios

Cierre de locales de hostelería, confinamientos perimetrales, uso obligatorio de mascarilla, clases telemáticas... son sólo algunas de las medidas que ya están tomando los diferentes países de Europa para controlar la segunda ola de coronavirus.

Tal y como se observa en el mapa interactivo superior, y según los últimos datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), los países que registran una incidencia más alta de la enfermedad en los últimos 14 días son República Checa (581 casos por 100.000 habitantes), Bélgica (469) y Holanda (412). España se sitúa en quinto lugar (294) justo por detrás de Francia (307).

Todos ellos ya han tomado medidas para tratar de frenar la escalada de contagios. Así, en República Checa, escuelas, bares y discotecas permanecerán cerrados, al menos, hasta el 3 de noviembre, mientras que los restaurantes sólo podrán servir comida para llevar y hasta las 20:00. Las residencias universitarias se han cerrado temporalmente y las clases se darán por internet. Se extiende el uso obligatorio de la mascarilla a las paradas de transporte público. Las reuniones serán de un máxio de 6 personas tanto en espacios abiertos como cerrados.

Por su parte, en la capital belga, Bruselas, pese a que el uso de mascarilla ya no es obligatorio en todas las áreas públicas desde el 1 de octubre sigue siendo «muy recomendables» en lugares donde no se puede garantizar una distancia de 1,5 m. No obstante se esblecen otro tipo de medidas: los cafés y bares deben cerrar a las 23:00 y otros negocios de venta de alimentos y bebidas a las 22:00. Unas medidas que ya se están extendiendo ahora al resto del país. Se prohíbe además comer en mercados callejeros. Las burbujas sociales se establecen en 4 personas, y éste es el número máximo que puede ocupar una mesa en un establecimiento hostelero. Los clubes nocturnos permanecen cerrados y no se permiten eventos importantes, como festivales. A los hinchas del fútbol se les permite regresar a los estadios, pero con un aforo muy limitado y deben usar mascarillas.

Los Países Bajos, tras alcanzar el pico de contagios más alto de toda la pandemia, han introducido nuevas medidas que entraron en vigor a las 22:00 horas del 14 de octubre y que se mantendrán al menos cuatro semanas. Estas suponen el cierre de todos los bares, restaurantes y cafeterías, que sólo pueden ofrecer el servicio para llevar. La venta de alcohol en tiendas y restaurantes está prohibida después de las 20:00 y no se permite beber alcohol en público después de esa hora. Todas las tiendas, a excepción de los supermercados, deben cerrar a las 20:00 en todo el país. Se aconseja a las personas que se queden en casa y a las empresas que establezcan el teletrabajo siempre que sea posible. Las reuniones son de un máximo de cuatro personas y sólo se permiten un máximo de tres personas diarias visitando un hogar, no obstante ambas reglas excluyen a los niños menores de 13 años. Los eventos como conciertos al aire libre y ferias están prohibidos. El uso de mascarilla es obligatorio en el transporte público, tiendas y otros lugares cerrados. Las escuelas, los gimnasios, las piscinas, las saunas permanecen abiertas y los niños menores de 18 años pueden seguir practicando deporte aficionado.

En Francia, las ciudades de París, Marsella, Lyon, Lille, Grenoble y Saint-Etienne han sido declaradas zonas de «máxima alerta» en Francia por contar con una IA superior a 250 casos por 100.0000 habitantes. El hecho supone que bares y restaurantes se mantienen cerrados. En toda Francia, las reuniones están limitadas a 10 personas y bodas, fiestas de estudiantes y otras reuniones están prohibidas. La mascarilla es obligatoria en espacios públicos cerrados en toda Francia, mientras que dependiendo de las localidades han introducido reglas específicas. De hecho en París, Toulouse, Niza, Lille, Lyon... los mayores de 11 años deben usarlas siempre al aire libre. Las mascarillas son también obligatorias en la mayoría de lugares de trabajo.

Debido al alto grado de incidencia que registran algunas zonas de España, en nuestro país se ha procedido al confinamiento perimetral de una treintena de municipios, incluida la capital. Las mascarilla es obligatoria en todo el territorio nacional en espacios cerrados, transportes públicos y al aire libre, independientemente de que se respete la distancia de seguridad. Cada autonomía está estableciendo sus propias restricciones en función de la escalada de los casos (Ver mapa de restricciones y confinamientos en España).

Otras medidas

Con una incidencia acumulada justo por detrás de la de España (283/100.000 hab.), el lunes, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció nuevas restricciones para intentar controlar el aumento de contagios. El país ha quedado dividido en tres áreas según el riesgo de contagio «medio», «alto» o «muy alto». En las zonas menos afectadas, siguen vigentes las medidas decididas por el gobierno el 22 de septiembre, es decir, «la regla de los 6» (la prohibición de reunirse con más de seis personas de diferentes grupos familiares, tanto al aire libre como en el interior), el cierre de restaurantes y pubs a las 22h, la obligación de usar mascarillas incluso en los taxis y de respetar las distancias físicas.

En zonas consideradas de alto riesgo también está prohibido que personas de diferentes grupos familiares se reúnan ya sea en casa o en bares y restaurantes, entre otras medidas.

Por su parte, en Islandia (272/100.000) se ordenó el pasado 5 de octubre el cierre de negocios no esenciales, incluidos bares, gimnasios y lugares de entretenimiento en todo el país. Las reuniones públicas también se han restringido a un máximo de 20 personas, sin embargo hay exenciones para reuniones públicas en tribunales, cuerpos políticos e instituciones de educación superior.

En Luxemburgo (229/100.000) el parlamento votó a finales de septiembre a favor de extender las medidas para combatir el coronavirus hasta finales de año. Entre ellas se encontraban la restricción de las reuniones o el uso obligatorio de mascarilla en transporte público o comercios. Asimismo, se redujo de 14 a 10 días la cuarentena de las personas diagnosticadas por la enfermedad. Aquellos que violen las normas de aislamiento pueden ser multados con hasta 500 €. Con alrededor de un tercio de nuevos casos de virus diagnosticados la semana pasada entre los turistas, el gobierno ahora obliga a las aerolíneas a transmitir los datos de los pasajeros a las autoridades sanitarias para rastrear los contactos. Los datos se anonimizan después de dos semanas.

El Gobierno eslovaco (207/100.000) anunció el 12 de octubre que las reuniones de más de seis personas estarán prohibidas para hacer frente así al repunte de contagios. Una medida que se suma al paquete de nuevas restricciones que se han impuesto como el uso obligatorio de mascarilla, además de el cierre de restaurantes que sólo podrán servir comida a domicilio. Por su parte, los gimnasios, piscinas y saunas permanecerán cerradas, mientras que las tiendas de alimentación y las farmacias deberán reservar franjas dentro de sus horarios para las personas de riesgo. Se suprimen los espectadores en los encuentros deportivos.

Asimismo, países como Malta, Rumanía, Eslovenia o Irlanda, con una inciencia acumulada de entre 150 y 200 casos por 100.000 habitantes, están tomando medidas como el uso obligatorio de mascarillas al aire libre, adelantar el cierre de locales de ocio o como en el caso de Eslovenia, volver a las clases online en aquellas zonas más afectadas por la pandemia.

Entre los países con menor incidencia destaca el caso de Suecia, que desde el inicio de la pandemia una estrategia muy distinta a la del resto. De hecho, el pasado 1 de octubre levantó las pocas medidas restrictivas que había implantado, como la prohibición de visitar las residencias o los límites a las reuniones de más de 50 personas. Asimismo, las autoridades sanitarias no han emitido ninguna recomendación respecto al uso de mascarillas y han favorecido siempre las llamadas a la responsabilidad individual en lugar de dictar restricciones. De momento, parece que la segunda ola no está afectando al país. ( Saber más)

Para saber qué medidas se están tomando en cada territorio haz clic sobre el país que te interese en el mapa superior.