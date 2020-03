Los médicos de toda España, sobre Simón: «Sus declaraciones no se corresponden con la realidad asistencial» La Organización Médico Colegial pide que se incluya en el comité de crisis a los clínicos asistenciales

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 30/03/2020 02:29h

Fernando Simón, suele repetir mucho en las ruedas de prensa que no es político, así justifica su «soltura» al hablar. La realidad es que además de no ser preciso en los datos (dijo en dos ocasiones que los test rápidos probados en Madrid eran 9.000 cuando en realidad eran mil menos), se suma que reconoce no tener información sobre cuestiones delicadas como la protección de los profesionales sanitarios.

Los médicos cargaron contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias porque el pasado sábado Simón aseguró que «cuando hay un sanitario afectado, todos los que están alrededor son testados y se identifican los positivos», dijo el experto. Así respondía por qué España es uno de los países con más sanitarios contagiados, incluso más que Italia. «El 8,8 por ciento de los sanitarios contagiados ha requerido hospitalización, mientras que entre el resto de casos la han necesitado un 42 por ciento. Esto implica que entre los profesionales se identifican casos leves o incluso asintomáticos. La razón de esto es la capacidad para hacer pruebas y la necesidad de mantenerlos en el servicio», señaló Simón.

Sin embargo, esta no es la versión de la Organización Médica Colegial, la institución que agrupa a todos los colegios de médicos de España. Preguntado por esta cuestión en concreto a su presidente, Serafín Romero, dijo, contundente: «Ha sido muy desafortunada esa respuesta, porque no se corresponden con la realidad asistencial». Romero, añadió con humildad, que «bajo su punto de vista y el compartido con muchos profesionales, así como el «input» recibido de los presidentes de todos los colegios de médicos de España», los dos principales problemas que los facultativos vienen demandando «siguen sin resolverse o con cuentagotas».

¿Cuáles son estos dos frentes? Uno, las ya mencionadas pruebas. «Los test se deben generalizar en la medida de lo posible. Hemos priorizado al personal sanitario, pero también se las deben hacer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o al personal de las residencias. «Y no porque haya que proteger solo a los médicos, sino porque están en primera línea asistencial», explica. El drama es que Romero admite que esta línea «se está cayendo». «Hay un 15 por ciento de afectados que se han hecho las pruebas, pero para protegerlos hay que hay que conocer la realidad de infestación de los profesionales, para así también proteger a la gente, por eso urge que sea lo más generalizado posible».

Más de 9.400 positivos

Conocer el número real de infectados (el último dato de Sanidad es 9.444) «permitirá planificar mejor el aislamiento y la cuarentena, eso ayudaría a plantear el uso de espacios intermedios para el personal sanitario que tiene temor de ir a su casa», agrega Romero que dice que ya hay hoteles acogiendo a médicos.

Romero afirma que la falta de pruebas -que Simón dice que se hacen los profesionales- ha hecho que «se contagien entre ellos porque trabajan a veces codo con codo y, como en las casas, hay una infestación intrapersonal». Por eso, la propia OMC ya desde el pasado 29 de febrero desaconsejaba la asistencia de los médicos a los congresos: «Ya teníamos noticias de que en dos hospitales de Vitoria se había producido un alto contagio entre profesionales que llevó a un cierre por falta de personal».

El otro frente sin resolver, señala Romero, es la tan denunciada falta de material. «Nadie puede negar que no tenemos todo el material necesario; es muy importante que alguien que está haciendo de portavoz no tenga reparo en ser sincero con la situación; los profesionales se lo van a agradecer. Podemos entender que no tengamos los recursos pero no que se nos oculte la realidad. Los sanitarios seguirán ayudando igual, como ahora que se están poniendo bolsas de basura, pero que no se nos oculte la realidad».

Romero pidió también que se incluya en el comité de crisis «a los médicos que están en primera línea, es decir, a los clínicos asistenciales que conocen lo que está pasando a pie de obra», concluyó.