Médicos de sanidad exterior avisan de que las PCR se deberían haber puesto al final de la primera ola

Exigir una PCR antes del vuelo siempre ha sido una buena medida pero no se tomó en su momento porque nunca nos hemos caracterizado ni por la rapidez ni por la coordinación». Así de contundente se mostró ayer la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), María del Mar Faraco, al conocer que el Gobierno finalmente exigirá a los viajeros que lleguen a nuestro país un test con resultado negativo 72 horas antes del vuelo.

Para Faraco esta medida se tendría que haber tomado cuando España consiguió doblegar la primera ola del virus y no ahora que su incidencia es prácticamente igual a la de la mayoría de los países europeos. «Realmente el control del virus en las fronteras tiene sentido cuando tú no tienes casos en tu propia casa. Ahora nosotros nos hemos convertido en la punta de lanza del problema en toda Europa», aseguró a ABC.

Según explicó, estos test PCR solo se exigirán a aquellos viajeros que procedan de países de riesgo y no de zonas consideradas «verdes», es decir, con baja incidencia del virus. Gracias a las restricciones impuestas en los propios países de origen durante estos ocho meses de pandemia, los casos importados en nuestro país han sido muy bajos. «Entre un 0,6 y un dos por ciento», explicó Faraco, quien, sin embargo, consideró fundamental exigir PCR a los viajeros sobre todo cuando volvamos a bajar los contagios «porque entonces los nuevos casos sí que vendrán por los aeropuertos».

«Proceso complejo»

La presidenta de AMSE recordó además que controlar que los pasajeros cuentan con un test negativo de Covid-19 «es muy complejo», ya que las aerolíneas no están obligadas a impedir que las personas que no tienen una PCR no suban al avión.

«Se puede presionar a las aerolíneas pero no se puede obligarlas, por lo que es necesario implementar en los aeropuertos españoles un control para solicitar esos test de forma aleatoria a los pasajeros», recordó. Esa ventana de 72 horas entre la realización del test y el vuelo obligará a seguir tomando la temperatura y a someter a algunos pasajeros a un test de antígenos en caso de ser necesario.