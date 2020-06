Médicos con contratos precarios hasta la edad de jubilación El 36 por ciento de los que trabajan en la sanidad pública sobreviven con un contrato temporal

Nuria Ramírez de Castro Madrid Actualizado: 23/06/2020 02:19h

Los mismos médicos que han estado en la primera línea de la lucha contra el coronavirus. Esos a los que hemos aplaudido desde nuestras ventanas encadenan contratos precarios desde que terminan el MIR hasta la edad de la jubilación. Ya sea como interinos, contratados por semanas, meses o «peonadas» por horas que se pagan a 14 euros de media. La encuesta sobre la situación de la profesión médica en España que realiza periódicamente el Consejo General de Colegios de Médicos de España vuelve a dejar una cifra desoladora: el 36 por ciento de los médicos de la sanidad pública sobrevive con un contrato temporal y la mitad de ellos llevan más de 6 años sin conseguir una plaza.

Algunos no la han tenido nunca y no aspiran a tenerla. La encuesta ha detectado que un 8 por ciento de los sanitarios temporales llevan con empleo precario más de 20 años y, aunque los porcentajes son mayores entre los profesionales más jóvenes también hay facultativos mayores de 60 años que siguen encadenando contratos y lo harán hasta la edad de jubilación. De los más de 6.100 temporales que contestaron la encuesta el 14,5% ha cumplido ya los 60 años y el 40,9% tienen entre 41 y 60 años. «No es lo habitual, pero tenemos ya bastantes casos de profesionales que se han jubilado con un contrato precario», asegura Vicente Matas, vocal de la Organización Médico Colegial y autor del estudio.

Cantabria y Canarias, a la cabeza

El mapa de la precariedad no es homogéneo en España. La temporalidad afecta sobre todo a Cantabria y Canarias, pero también a Baleares, Andalucía y Madrid, la región con la que se cebó la pandemia. Son regiones con diferente color político «porque esto no tiene que ver con la política, es un problema enquistado», puntualiza Matas. Tampoco tiene que ver con especialidades que se han quedado fuera de juego porque afecta a todas por igual. Ni la temporalidad está relacionada con la urgencia del coronavirus. La encuesta se realizó antes de que el mundo se paralizará por el nuevo virus y hubiera que contratar de forma acelerada. «Ahora esperamos que la epidemia sirva para cambiarlo», dice Matas, más como un deseo que como una posibilidad real.

A Patricia Calvo, médico de Familia en Loja (Granada), también le cuesta creerlo. «Me da pena decirlo pero no creo que cambie nada. Creo que si sufrimos una nueva oleada, los sanitarios colapsaremos. Este trabajo no está remunerado ni económica ni emocionalmente. Durante la epidemia me tuve que proteger con bolsas de basura porque no había EPIs suficientes. Cuando he vuelto a mi consulta habitual, he tenido que soportar cómo los pacientes habituales me decían que ya era hora de que volviera de vacaciones y no le decían como una broma».

Calvo lleva encadenando contratos temporales desde que terminó el MIR, hace ya diez años. Ha renovado mes a mes, ha tenido contratos de quince días y desde hace dos años es interina. No recuerda las veces que ha pensado en salir de España y trabajar en cualquier país de Europa con un contrato fijo y un sueldo que duplicaría el suyo.

¿Volvería a estudiar Medicina? «Esto es muy vocacional. Ojalá me hubiera gustado hacer otra cosa y no ser médico. Es una carrera sacrificada y poco agradecia. Exige dar toda tu juventud durante los diez años que dura tu formación y cuando terminas no se respeta la alta cualificación».

Más de la mitad, «emocionalmente cansado»

Uno de los datos que más se buscaba en esta encuesta era conocer hasta qué punto los médicos se sentían «quemados». Y los resultados no son buenos. El 35,3 por ciento asegura sentirse insatisfecho con el ejercicio de su profesión debido fundamentalmente a la carga laboral que soportan junto al nivel de exigencia. Mientras que la mayoría, un 55,7 por ciento, se sentía «emocionalmente cansado». La encuesta, en la que han participado casi 20.000 profesionales de todas las provincias y especialidades se hizo entre octubre y noviembre del año pasado, antes de la pandemia. «Nos gustará saber cómo cambian las cifras el próximo año y después de pasar por la experiencia del coronoavirus», dice Vicente Matas, vocal de la OMC.