Los médicos asumen que Alemania ya está en la segunda ola de la pandemia

Con los datos de este martes del instituto epidemiológico Robert Koch (RKI) –la entidad encargada del manejo de las cifras sobre los casos de coronavirus en Alemania –, la asociación alemana de funcionarios médicos (Marburger Bund) ha asegurado este martes que el país ya está en medio de una segunda ola .

Según la presidenta de la asociación médica, Susanne Johna, se trata de una «segunda ola plana de casos», es decir que no se han registrado aumentos bruscos, pero sí sostenidos en los números de contagios. Los hospitales alemanes ya están preparados para enfrentar este escenario agrega Johna y recuerda que «todos anhelamos la normalidad, pero estamos actualmente en una situación que no es normal» y que mientras no exista un tratamiento para enfrentar al Covid-19, debe intentarse frenar la expansión del virus: «y esto esto solo es posible respetando las normas de distancia, higiene y mascarilla, además de mantener cuarentenas locales cuando se den los casos», agrega.

El RKI ha informado este martes que en las últimas 24 horas de monitoreo hay un total de 879 nuevas infecciones, lo que eleva el número de personas oficialmente registradas como afectadas por el SARS-CoV-2 en Alemania hasta las 211.281. El instituto fundado 1981 ha entregado hoy también las cifras de fallecidos que en la última jornada fueron ocho, dejando el total de víctimas fatales en 9.156. El RKI estima que 194.000 personas ya superaron la infección, lo que deja en poco más de 8.000 el número de casos activos, es decir, contagiantes. También estimó que l a tasa de reproducción del virus es de 1,09, lo que quiere decir que 100 contagiados infectan a otras 109 personas. Estos números difieren ligeramente de los que entrega la Universidad Johns Hopkins, usada a nivel internacional como referencia para comprender el progreso de la pandemia. Según este centro de estudios estadounidense, Alemania tiene 212.111 contagios registrados y 9.154 decesos.

Curso escolar

Ayer arrancó el curso escolar en Alemania : el Estado federado (land) de Mecklemburgo-Antepomerania fue la primera región de la Unión Europea (EU) en empezar las clases. Cerca de 150.000 son los primeros alumnos en volver a clase en Europa tras las vacaciones de verano. La nueva normalidad de tiempos de coronavirus dependerá de cada land : algunos han anunciado la obligatoriedad de la mascarilla en los espacios comunes del centro pero no en las aulas; otros plantean el uso de la mascarilla de manera voluntaria. Se trata de una verdadera prueba para el país. En Berlín o en Baviera los alumnos y profesores deberán llevar mascarilla en todo el establecimiento , excepto en las aulas y en los patios. Medidas insuficientes, según el presidente de la Asociación Nacional de Profesores, Heinz-Peter Meidinger, que, ante una «falta de preparación» de los centros, teme «un enorme caos» y aboga por más cursos a distancia.

Las clases se reanudan en Alemania de forma escalonada, de acuerdo al calendario de vacaciones escolares diferenciado de cada región: los alumnos de Mecklenburgo-Antepomerania les seguirán el próximo jueves los de Hamburgo, al norte del país, mientras que los de Berlín y Brandenburgo, en el este, Renania del Norte-Westfalia, oeste, y Schleswig-Holstein, en el norte, lo harán el día 10. El resto de los 16 estados federados volverán a clases a lo largo del mes de agosto , mientras que en Baviera y Baden Württemberg, en el sur, se reinician el 8 y el 16 de septiembre, respectivamente.

En un intento por detener los casos importados, desde ayer todos los viajeros provenientes de «zonas de riesgo» deberán realizarse obligatoriamente una prueba PCR al llegar a Alemania, excepto si están en tránsito. Luxemburgo, Aragón, Cataluña y Navarra son las únicas zonas de la UE clasificadas como «de riesgo» por el RKI –responsable de listar este tipo de regiones– y quienes de ahí provengan sin demostrar una PCR negativa –realizada 48h antes de la llegada– deben aislarse en cuarentena durante dos semanas. El aislamiento es posible interrumpirlo en el caso que la PCR realizado a la entrada a Alemania resulte negativa. Las pruebas –siempre gratuitas– ya se venían ofreciendo de manera voluntaria la semana semana a modo de prueba en varios aeropuertos. Hasta este viernes –cuando se incluyeron las tres comunidades autónomas–, Luxemburgo era el único Estado miembro de la UE clasificado como de riesgo; una lista que incluye a unos 130 países de todo el mundo, entre ellos EE.UU., Turquía, Israel y prácticamente toda Latinoamérica.

Los dichos de la asociación médica alemana acerca que el país ya se encuentra en una segunda ola no son nuevos. A fines de agosto, el primer ministro conservador (CSU) de Sajonia Michael Kretschmer lo anunciaba: «La segunda ola ya está ahí» comentaba en declaraciones al periódico «Rheinische Post» agregado que «cada día tenemos nuevos focos de infección que pueden dar origen a altas cifras de contagios». En opinión de Kretscher, el federalismo alemán permite gestionar la crisis sanitaria con mucha mayor precisión que en aquellos países centralizados. El político sajón ha indicado que la tarea ahora es, junto a los centros de salud, romper esa ola: algo que «está funcionando increíblemente bien».