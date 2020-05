Las medias verdades y trucos del Gobierno para presumir de test

El Gobierno ha tratado a lo largo de esta semana de salvar la cara frente a las críticas por la escasez de test realizados y para ello ha incurrido en medias verdades, traspasando en algún caso la línea hacia la falsedad.

Empezó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegurando el lunes que España era octava en el ranking de test por cada mil habitantes de la OCDE. En ese momento, efectivamente la organización había situado a nuestro país en ese puesto de una lista de 36, pero para ello utilizaba incorrectamente datos que le había facilitado el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, sumando test PCR y test serológicos (de anticuerpos), mientras que para el resto solo se tomaban en cuenta los primeros.

La OCDE corrigió el martes su listado y, ya con datos homologables, relegó a España a la posición 17. Sin embargo, esa misma tarde -es decir, cuando ya se sabía que España estaba en el puesto 17-el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a presumir de los datos de test de España insistiendo en que estaba en el octavo lugar en el informe de la OCDE.

REVISED NEW UPDATE: @OECD_Social Policy Brief “#Testing for #COVID19: A way to lift confinement restrictions” posted yesterday has now been revised & updated. For up-to-date version of brief, clarification & explanation see:https://t.co/12mVkQVhmupic.twitter.com/TA6Sv3SKSR