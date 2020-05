Media España entra en la fase 1 de la desescalada: ¿Qué puedo hacer en mi provincia?

ABC Actualizado: 11/05/2020 09:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 51% de los españoles han accedido ya a la fase 1 de la desescalada por la crisis del coronavirus, lo que supone más medidas de alivio al confinamiento.

En una rueda de prensa el pasado viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, enumeró las condiciones de alivio de esta fase, como el contacto social de un máximo de 10 personas, la reapertura al público de establecimientos y actividades minoristas con 400 metros cuadrados con un aforo máximo del 30%, así como de terrazas al aire libre, bibliotecas, museos, hoteles y establecimientos turísticos, todo ello con ciertas condiciones.

Horas después, el BOE recogía la orden que flexibiliza las actividades permitidas en la fase 1 de la desescalada por el Covid-19, a la que accederán desde hoy los territorios autorizados por el Gobierno (en el caso de Castilla y León 26 áreas básicas de salud) y que determina la reapertura de numerosas instalaciones y servicios.

Las principales medidas a tener en cuenta para el ciudadano en caso de que su provincia haya pasado de fase son:

Medidas sociales

- Se permiten las reuniones de un máximo de diez personas (siempre dentro de la misma provincia, isla o unidad territorial (áreas sanitarias). Estos encuentros pueden hacerse con amigos o familiares y en domicilios, al aire libre o en terrazas, y deben respetarse las medidas de higiene y la distancia social de dos metros.

- Se abre la posibilidad de movilidad entre municipios colindantes para actividades socioeconómicas. No obstante, se recomienda «por razones sanitarias limitar al máximo la movilidad fuera del municipio de residencia».

- Los velatorios se harán con un límite de 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados. En el caso de entierros o incineraciones, el máximo será de 15 personas, además del oficiante en el caso de los ritos funerarios.

- Se permite la asistencia a lugares de culto e iglesias siempre que no se supere un tercio de su aforo. No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa. Además, no se permite la distribución de cualquier objeto, libros o folletos, así como tocar o besar objetos de devoción, y no está permitida la actuación de coros.

Tiendas e ITV

- Podrán abrir todos los locales con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, excepto los que se encuentren dentro de centros o parques comerciales, con una reducción del aforo al 30% y la separación de dos metros entre clientes (si no es posible mantener esa distancia, solo se permite un cliente dentro del local). Además, se establece un horario de atención prioritario para mayores de 65 años.

- Reapertura con cita previa de concesionarios de automoción, centros de ITV, locales de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie útil de exposición y venta.

- Apertura de entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal excepto las que se encuentren en centros comerciales.

- Apertura de mercados al aire libre si así lo deciden los ayuntamientos correspondientes.

Terrazas (de bares, restaurantes y hoteles)

- Se permite la apertura de terrazas al 50 por ciento de las mesas que tenga permitidas con una ocupación máxima de 10 personas por mesa. Además, se evitarán cartas de uso común, optando por dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

Servicios sociales

- Apertura de centros y servicios de usos sociales con las medidas de seguridad previstas, pero priorizando la vía telemática cuando sea posible. En todo caso, se garantizará la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

Centros educativos

- Reapertura de los centros educativos y centros universitarios para su desinfección, acondicionamiento y para funciones administrativas con la limitación, al máximo posible, del empleo de documentos en papel. Además, podrá procederse a la apertura de los laboratorios universitarios para las labores de investigación que les son propias.

Ciencia e innovación

- Se permiten congresos, encuentros, eventos y seminarios en el ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación con un máximo de 30 asistentes.

Bibliotecas

- Se permite la reapertura de bibliotecas para préstamo y devolución de obras y lectura en sala. Sin embargo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos para el público y, en bibliotecas especializadas o con fondos antiguos, únicos, especiales o excluidos de préstamo domiciliario se permite la consulta con reducción de aforo y sólo en los casos en que se considere necesario. Una vez consultadas las obras permanecerán catorce días si poder utilizarse.

Museos

- Los museos podrán abrir reduciendo a un tercio el aforo de cada una de sus salas. Se inhabilitarán los elementos de uso táctil y audioguías y folletos en sala y las visitas serán individuales, entendiendo como tales tanto la visita de una persona como la de una unidad familiar o unidad de convivencia análoga. El servicio de consigna no estará disponible.

Producción y rodaje de obras audiovisuales

- Se podrán realizar la mayoría de las actividades de producción siempre que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias. En este sentido, se podrán realizar rodajes en platós y espacios privados, así como en espacios públicos que cuenten con la correspondiente autorización del ayuntamiento.

Actos y espectáculos culturales

- Pueden reabrir los locales en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales solo para un tercio de su aforo y siempre que no se superen las 30 personas en lugares cerrados y 200 al aire libre. No se entregará libreto ni programa ni otra documentación en papel y no se prestarán servicios complementarios como tiendas, cafetería o guardarropa.

Actividad deportiva (profesional y federada)

- Se permite la apertura de los Centros de Alto Rendimiento: solo podrá acceder con los deportistas un entrenado y los entrenamientos serán, preferentemente, de forma individual.

- Los clubes deportivos o Sociedades Anónimas Deportivas podrán desarrollar entrenamientos en grupos de hasta diez deportistas. A las sesiones de entrenamiento no podrán asistir medios de comunicación ni contarán con presencia de personal auxiliar o utilleros.

- Se abren las instalaciones deportivas al aire libre con cita previa.

Hoteles y establecimientos turísticos

- Se permite la apertura de hoteles y alojamientos turísticos, que podrán prestar servicio de restauración sólo a sus clientes hospedados. No obstante, no está permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas o salones de eventos. Por otra parte, el BOE recoge que se limpiarán y desinfectarán al menos cada dos horas todos los objetos y superficies de las zonas de paso susceptibles de ser manipuladas o contaminadas por diferentes personas.

Turismo activo y de naturaleza

- Se podrán realizar actividades de turismo activo, rural y de naturaleza para grupos de un máximo de hasta diez personas.