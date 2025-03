El uso de la mascarilla será voluntario en Reino Unido a partir del 19 de julio

A diferencia de España, donde el uso de la mascarilla hasta hace poco era obligatorio en interiores y exteriores, en Reino Unido solo era necesaria en los espacios cerrados, como tiendas, supermercados y el transporte público. Sin embargo, dentro de poco su uso será opcional, según confirmó este domingo el secretario de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobiernos locales Robert Jenrick, quien declaró que la eliminación de las restricciones vigentes para evitar la propagación del Covid-19 permitirán que el público aplique «cierto grado de responsabilidad y juicio personal», y apuntó que él mismo prefiere no cubrirse la cara.

Sin embargo Adam Finn, miembro del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización, declaró que él seguirá utilizándola en espacios cerrados y llamó la atención sobre su utilidad: «Creo que hemos aprendido que el uso de mascarillas es algo extremadamente valioso en determinadas circunstancias», aseguró, y puso como ejemplo la poca incidencia de virus respiratorios en niños y niñas el año pasado gracias a que la gente estaba utilizándola para protegerse del coronavirus.

Por otro lado, el ministro de Sanidad, Sajid Javid , que asumió el cargo después de que Matt Hancock renunciara por el escándalo de la relación extra matrimonial que tuvo con una asesora, incumpliendo así las reglas de distanciamiento entre personas que no viven juntas, insistió en que el aumento de casos no provocará otro retraso del llamado «día de la libertad» previsto inicialmente en la hoja de ruta de la desescalada para el 21 de junio, pero que se reprogramó para el próximo 19 de julio para dar más tiempo al programa de vacunación ante la incidencia de casos de la variante Delta.

Así lo expresó en un texto publicado en el 'Mail on Sunday' en que señaló que el Covid podría quedarse para siempre y que por tanto el gobierno debe «encontrar modos de hacerle frente», como lo hace por ejemplo con la gripe, aunque reconoció que en el futuro podrían surgir «variantes peligrosas» ante las que las vacunas podría no hacer efecto, aunque no es el caso ahora mismo. De hecho, según la prensa local, el primer ministro Boris Johnson explicará la próxima semana que el vínculo entre las infecciones por Covid-19 y las hospitalizaciones finalmente se ha roto gracias al programa de vacunación, pese a reconocer que el alivio de las restricciones irremediablemente llevará a un aumento de casos que, sin embargo, podrían no revestir gravedad. El doctor Mike Tildesley, epidemiólogo de la Universidad de Warwick, y asesor del Ejecutivo, consideró que aunque «los casos están aumentando de una manera realmente preocupante, no hemos visto que esto se traduzca en un aumento significativo de las admisiones hospitalarias y las muertes«.

Además de las mascarillas, el gobierno previsiblemente eliminará el requisito de que los clientes se registren en bares, restaurantes y otros lugares con la aplicación del NHS (el sistema nacional de salud) así como las reglas de distanciamiento social. Un portavoz de Downing Street citado por el diario The Telegraph explicó que «el final de la hoja de ruta no significa que la pandemia haya terminado», pero «pasaremos a una nueva etapa de nuestra respuesta, y se tratará de alentar tanto a las personas como a las empresas a adoptar un enfoque de sentido común a medida que aprendemos a vivir con elCovid».

