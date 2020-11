Más de dos millones de alumnos tendrán que cambiar de colegio con la «ley Celaá» La concertada le pone fecha a su «muerte»: de cinco a diez años, periodo tras el que el 25% de sus estudiantes deberán irse a la educación pública ante la desaparición de los centros

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 08/11/2020 11:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los alumnos españoles que han optado por la enseñanza concertada superan los dos millones. Concretamente, 2.102.403 en el último curso del que hay datos (18-19), una cifra que no ha parado de crecer en los últimos diez años, con una media en este periodo de 2.052.782 estudiantes. Estos niños y jóvenes, y sus familias, que han elegido la concertada para formarse ya no podrán hacerlo. La « ley Celaá», actualmente tramitada en el Congreso a toda prisa, ha ido minando a este sector pese al desmentido permanente de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que, en su última intervención la semana pasada, dijo: «Lo he dicho siempre; el proyecto de ley no hace ningún ataque a la concertada, es