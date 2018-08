Manuel Erice, condolencias en ABC Las constantes muestras de afecto por nuestro compañero que llegaron a ABC

La Casa del Rey envió un telegrama de pésame a la familia de Manuel Erice. Es una de las constantes muestras de afecto por nuestro compañero que llegaron a ABC, como las que reproducimos a continuación.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular: «Siento mucho lo de Manolo Erice. Era un gran profesional. Ánimo a toda la familia y compañeros y un fuerte abrazo».

José María Gil Tamayo, portavoz de la Conferencia Episcopal: «Recibe mi más sentido pésame, que hago extensivo a la Redacción de ABC, por la muerte del compañero Manuel Erice, y la seguridad de mi oración por su eterno descanso y el consuelo en la fe de su familia. Un fuerte abrazo. JM Gil Tamayo».

Pablo Zalba, expresidente del Instituto Oficial de Crédito (ICO): «Lamento de corazón la muerte de Manuel Erice. Cada vez que iba a Washington le iba a ver. Un abrazo».

Eladio Jareño, periodista de TVE: «Lamento profundamente el fallecimiento de Manuel Erice. Tuve la oportunidad de tratarle cuando fue el enviado de Abc para temas catalanes y establecimos una rápida comprensión y complicidad cuando el tema no era tan complicado como ahora. Lo siento mucho, de corazón. Eladio».

Embajada de España en Estados Unidos: «El fallecimiento de Manuel Erice es una gran pérdida para la comunidad española en D.C. Excelente profesional y, sobre todo, buena persona».

Narciso Michavila, presidente de Gad3: «Cuando muere gente tan humana y tan profesional como Manuel Erice, además de llorar mucho, piensas: cada día de vida es un regalo. Un fuerte abrazo a toda la redacción de @abc_es».

Manuel Lucena, miembro de la Real Academia de la Historia: «Lo peor de un fallecimiento inesperado son las conversaciones interrumpidas. Lo que quedó pendiente de tratar y será ya solo un deseo, un deber que no pudo cumplirse, un vacío en el espíritu. Tuve ocasión de trabajar con Manuel Erice cuando había recibido un encargo de confianza y también de justicia. En ABC existía enorme preocupación por la ofensiva que trajo luego la nefasta ley de memoria histórica de 2007 y vivíamos sometidos a las ocurrencias diarias de quienes pretendían desmontar el consenso de la transición democrática, basado en el derecho humano a la coexistencia pacífica de los españoles. Si en los años sesenta del siglo pasado resonaban las palabras finales de Manuel Azaña pidiendo «paz, piedad, perdón» y se había concluido que en la guerra civil habíamos perdido todos, ¿qué sentido tenía hacer política sectaria con el martirio de los abuelos de todos los bandos? A la semana siguiente de aquello, nos sorprendían con la pretensión de «reubicar» la estatua de Don Marcelino Menéndez Pelayo de la entrada de la Biblioteca Nacional. O de expurgar los archivos españoles para construir memorias nacionalistas, falsarias y golpistas del conflicto fratricida, llevándose de madrugada camiones con documentación. A todo aquello se opuso Manuel Erice, que me llamó para reunir textos y puntos de vista equilibrados, profesionales, rigurosos y acreditados. El dio voz a quien no la tenía y la llevó a los lectores, para que decidieran con todos los datos sobre la mesa. Me recordó el valor cívico de la historia, que es el futuro. Gracias, Manuel. Marcelino Menéndez y Pelayo, que falleció con un año menos que tú, continúa en su sitio».

Josemi Santamaria, director de El Correo: «El más sincero pésame de la redacción de El Correo por la muerte de Manuel».

Jaime Giró, director de la Fundación Bancaria La Caixa: «Siento mucho lo de Manuel Erice. Una pena muy grande. Se nos ha ido una buena persona. Y un gran periodista. El Cielo empieza a estar lleno de buenos periodistas. Mi más sincero pésame y compañía para su familia, para todos en ABC».

María Jamardo, periodista en OK Diario: «Os envío a toda la familia de ABC un abrazo enorme. Lamento muchisimo la pérdida de Manuel...».

Carmen Martínez de Castro, ex secretaria de Estado de Comunicación: «Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de Manuel Erice, que hago extensivas a su familia y a toda la casa de ABC».

Beatriz Manjón, periodista y presentadora de televisión: «Qué triste noticia la pérdida de Erice. Un abrazo fuerte».

Sergio Martín, periodista de TVE: «Mis condolencias por la pérdida de Manuel Erice. Gran profesional y excelente persona con la que tuve la suerte de coincidir en «La Noche en 24h». Lo lamento mucho».

Juan Moscoso del Prado Hernández, economista y ex diputado del PSOE: «He sentido muchísimo la muerte de Manuel Erice. Éramos amigos desde la infancia en Pamplona y siempre estuvimos en contacto hasta que nos reencontramos en el Congreso durante tres legislaturas. Terrible pérdida. Un abrazo a su familia y todo ABC. Magnifico profesional y mejor persona».

Almudena Ariza, periodista: «Qué tristísima noticia. Se nos ha ido, incomprensiblemente pronto, un gran periodista y un gran compañero, muy querido por todos. Un fuerte abrazo a sus familiares y amigos».

Ana Pastor, periodista: «Coincidí con @manuelerice en LosDesayunos. Era uno de nuestros analistas en aquella etapa. Un tipo estupendo. Un abrazo fuerte a su familia».

Carlos Santos, periodista: «Respetuoso, riguroso, reflexivo, sensato, amable, decente, buen compañero y buen periodista, siempre. Así era #ManuelErice, de @abc. Tristísima la noticia de su muerte, con 53 años».

Roberto Cámara Moreno, periodista y director de Navarra Televisión: «Fallece el periodista pamplonés #ManuelErice, corresponsal de ABC en Washington. Había sido subdirector del diario y uno de los pioneros de la prensa digital en España. Ha luchado hasta el final contra el #cáncer. Abrazo a su familia».

Carlos Franganillo, periodista: «Tristísima noticia. Fue un gran periodista pero sobre todo un gran tipo. Le echaré mucho de menos. Todo mi afecto para su familia y compañeros de @abc_es. Descansa en paz, Manuel».

Miguel Ángel Jimeno, periodista: «"El ser humano es...". Hace unos meses, un grupo de alumnos de @fcomunav le pidió al hoy fallecido @manuelerice que rellenara los puntos suspensivos. Su hermosa respuesta».

José Luis Pérez, periodista y director de Informativos de Cope: «Ha muerto Manuel Erice. Sus crónicas, su amabilidad, sus “hola, paisano” y “hola, amigo”; su ilusión cuando quedamos para contarme que se iba a Washington, su magnífico libro... Todo eso quedará para siempre. Pero duele. Y mucho. Un abrazo para la familia y compañeros de @abc_es».

Dori Toribio, periodista: «Se nos ha ido un gran compañero y amigo. Valiente hasta el final. Enorme pérdida. Enorme tristeza».

Víctor Arribas, periodista: «No me lo puedo creer. Qué gran pérdida para el periodismo español y qué gran amigo se va...Manuel Erice, compañero de tantos programas, no te olvidaremos nunca».

Arsenio Escolar, periodista: «Gran tipo Manuel Erice. Buen profesional y buena persona. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a los colegas de @abc_es».

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso: «Mi más sentido pésame a la familia de @abc_es, que fue la mía. Qué dolorosa pérdida».

