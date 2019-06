Madrid y Barcelona vuelven a suspender en calidad del aire A nivel nacional, la evaluación de 2018 refleja un menor número de infracciones de los valores de contaminación atmosférica

Las dos mayores ciudades de España siguen suspendiendo en calidad del aire. En el caso del contaminante más dañino, el dióxido de nitrógeno (NO2), Madrid ciudad, el corredor del Henares, Barcelona (y área metropolitana) y Granada (y área metropolitana) han superado el valor límite anual en 2018 impuesto por la Unión Europea. Este agente tiene sus principales fuentes emisoras en el tráfico rodado, las emisiones de determinadas industrias y las calefacciones de carbón.

Son los datos preliminares del Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España, en el que también se miden las partículas (PM 10) y el ozono (O3). Los tres contaminantes muestran una ligera mejoría respecto al año anterior, con un número inferior de infracciones. En el caso del dióxido de nitrógeno, por ejemplo, el más problemático para la salud, se superó el valor anual en cuatro zonas frente a las siete de 2017.

España tiene abierto un procedimiento de infracción por parte de la Unió Europea por incumplimiento de la directiva de calidad de aire, aunque no ha sido llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), siendo Madrid y Barcelona las zonas bajo las que Bruselas tiene puesta la lupa por su incumplimiento reiterado en los límites de NO2. La capital, además, no solo ha superado el valor límite anual en 2018, sino que también lo hizo con el valor límite horario. El Ministerio para la Transición Ecológica cree, no obstante, que ambas ciudades «han adoptado medidas que, si bien es pronto para asegurar su eficacia, se sitúan en la senda para alcanzar los objetivos exigidos en la legislación europea».

Partículas y ozono

En el caso de las partículas PM10 se superó el valor límite diario (50 microgramos/m3) en Villanueva del Arzobispo (Jaén), frente a las cinco de 2017. En cuanto al ozono troposférico (O3), la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia son las regiones más afectadas. El informe muestra que en 2018 se siguieron registrando niveles elevados en zonas suburbanas o rurales, debido en gran medida a la alta insolación y a la emisión de sus precursores. Si en 2017 se registraron 36 superaciones del valor objetivo para la protección de la salud, 2018 se cerró con 34.

El ozono se encuentra de manera natural en la atmósfera y se concentra fundamentalmente en la estratosfera, pero también puede acumularse en otra parte de la atmósfera, la troposfera, situada desde la superficie terrestre hasta unos 10 kilómetros de altura. En este caso, actúa como un agente contaminante. En concreto, se trata de un contaminante secundario, es decir, no se emite directamente por una fuente sino que surge debido a la reacción química que produce el efecto de la radiación solar sobre contaminantes primarios, como los óxidos de nitrógeno o los compuestos orgánicos volátiles, que se hace más patente en períodos de alta insolación, comunes en el territorio español durante el verano.

Según informa el departamento que dirige Teresa Ribera, los resultados globales del informe muestran «una tendencia que hace pensar que las medidas puestas en marcha por algunas administraciones, como la creación de una zona de bajas emisiones en Madrid o el impulso al transporte público y la electrificación, están empezando a tener una incidencia positiva en la mejora de la calidad del aire. A ello se unen unas condiciones meteorológicas favorables, pues 2018 fue un año especialmente lluvioso».

Los datos ahora tienen que ser validados y enviados a la Comisión Europea, detallando la situación de las zonas con respecto a los valores legislados. La Unión Europea se ha fijado el objetivo a 2030 de reducir a la mitad el número de muertes prematuras relacionadas con la mala calidad del aire.