Una madre comparte imágenes del antes y el después de su hijo adicto a la heroína y la metanfetamina Las fotografías fueron tomadas con solo siete meses de diferencia

«Los que me conocen saben que mi hijo mayor Cody Bishop está sufriendo por su adicción. No me atrevía a compartir su historia, pero muchas personas me preguntan cómo van las cosas, así que siento que debo compartirla con ellas. He aprendido a lo largo de este camino que muchas familias tienen la misma angustia, pero no hablan de ello».

Así comienza su post en Facebook Jennifer Salfen-Tracy, una madre de la ciudad de Wentzville (Misuri, EE.UU.), que acompaña el texto con dos imágenes de su hijo: una antes de su adicción y otra después. Ambas fotografías fueron tomadas con solo siete meses de diferencia. Salfen-Tracy encabeza su mensaje con el título: «La cara de la heroína y la metanfetamina».

«Este es un verdadero problema en nuestro mundo», señala la mujer, que asegura que su hijo «sigue sin hogar en Las Vegas y hace semanas que no sé nada de él. Escuchar lo mal que le va es difícil, pero no oírlo es peor».

El texto de Salfen-Tracy, publicado el pasado 9 de octubre, ha sido compartido más de 60.000 veces y acumula miles de comentarios con ánimos a la madre y de testimonios similares de familiares adictos a las drogas y a sus devastadoras consecuencias.

«Solo quiero dar las gracias a los que han hablado con él; agradezco todas las oraciones. Este no solo es un problema al que mi familia se enfrenta, casi todo el mundo conoce a alguien que tiene una adicción a las drogas y a la heroína. Gracias de nuevo por el amor y el apoyo de todos. Y Cody si ves esto, por favor, llámanos... ¡te queremos!», concluye.