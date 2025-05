«La nueva Ley de Educación borrará cualquier referencia a que el castellano sea lengua vehicular en toda España». A muchos este titular les resultará indiferente. No saben lo que se esconde tras este nuevo ataque a los derechos lingüísticos de todos los españoles y especialmente a los de los alumnos catalanes castellanohablantes que sufren la inmersión lingüística obligatoria en catalán.

Que nuestra lengua común no sea lengua vehicular significa que nuestros hijos la estudiarán en peores condiciones que si de una lengua extranjera se tratara . No estudiarán ningún contenido en español, no aprenderán a leer o escribir en su lengua materna, les estará vetado utilizar el español con sus docentes, en los premios literarios escolares, en su trabajo de investigación de bachillerato…

En mi anterior párrafo he cometido un error. ¿Lo han advertido? Tal vez no, si no viven en Cataluña. Los padres catalanes sabemos que esto no es futuro. Esto YA ocurre en nuestras aulas . Nuestros hijos/hijas ya no pueden estudiar EN español, porque ningún centro público en Cataluña cumple la actual legislación ni respeta nuestros derechos constitucionales. Se pretende, por tanto, modificar la ley para amparar a sus infractores.

«Ningún centro público en Cataluña cumple la actual legislación ni respeta nuestros derechos constitucionales»

Hace pocos días, nuestra intervención ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo alarmaba a eurodiputados de otros países, que no daban crédito a nuestros datos sobre la discriminación de los castellanohablantes en la escuela catalana.

Recurrimos a Europa porque, como se advierte en la enmienda a la ley de educación que se está discutiendo, el Gobierno de España no protege los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos, en la medida en que está dispuesto a utilizar algunos como moneda de cambio.

No permitiremos que la dolorosa pandemia eclipse este nuevo atropello por parte de quienes, con la bandera de la diversidad, no hacen más que instrumentalizar la escuela y la cultura al servicio del nacionalismo.

*Ana Losada es la presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña

Noticias relacionadas PSOE, Podemos y ERC pactan que el castellano deje ser lengua vehicular en toda España

Más temas:

Idiomas

Lengua

Educación

Cataluña

Europa

España