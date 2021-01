Lombardía, confinada por error durante una semana La región se equivocó al ofrecer sus datos de la pandemia al Ministerio de Sanidad italiano y al Instituto Superior de Sanidad

La región de Lombardía, motor económico del país, con más de diez millones de habitantes, ha estado totalmente confinada durante una semana por un error de la propia región al ofrecer sus datos de la pandemia al ministerio de Sanidad y al Instituto Superior de Sanidad. El gobierno dividió las 20 regiones del país en zonas amarilla (con menor riesgo de contagio), naranja (riesgo intermedio) o roja (alto riesgo). Para determinar la clasificación de una región, el gobierno tiene en cuenta un complejo baremo que incluye 21 datos (número de infectados, índice de contagio, ingresos en terapia intensiva, etc.). La región de Lombardía cometió un error al enviar los datos a Roma: Concretamente, contabilizó a miles de personas ya curadas como si todavía estuvieran todavía infectadas. El error se ha arrastrado desde el 12 de octubre y ha costado unas pérdidas a la región de 600 millones de euros.

Después de las medidas que han estado vigentes durante las festividades navideñas, el gobierno aprobó un nuevo decreto que establecía zona roja para tres de las 20 regiones italianas: Lombardía, Sicilia y Alto Adige, durante tres semanas. El confinamiento de una zona roja significa que no se puede salir de casa, salvo por motivos estrictamente necesarios, y todos los locales comerciales permanecen cerrados, con la excepción de las tiendas de alimentación, farmacias y comercios que venden productos de primera necesidad. El 20 de enero la región de Lombardía presentó un recurso al Tar (Tribunal administrativo regional), por considerar que «el confinamiento no era proporcionado con respecto a la situación epidemiológica de la región lombarda».

Al mismo tiempo se pedía que fuera anulada la orden del ministro de Sanidad, Roberto Speranza, que declaró zona roja a Lombardía hasta el 31 de enero. El presidente lombardo, Attilio Fontana, de la Liga, muy criticado por su gestión de la pandemia, culpa a Roma del error. Después de que los técnicos analizaran los datos epidemiológicos, se concluyó que el índice de contagio del coronavirus (Rt) en Lombardía era inferior a 0,82, un número inferior al que tienen otras 18 regiones italianas. Aclarado el error, Lombardía vuelve este domingo a la zona naranja, donde hay menos restricciones: Se puede salir de casa; pero no del municipio, salvo por trabajo o motivos sanitarios ; es posible viajar a la segunda residencia fuera del municipio, pero no si está ubicada en otra región; se puede visitar amigos y parientes, pero no más de dos personas; los centros comerciales están cerrados en los fines de semana y festivos; comercios abiertos; no es posible consumir en bares y restaurantes, pero puede estar abiertos para servir comida que no se podrá consumir en el local.

Comerciantes, diversas asociaciones y algunos alcaldes, como los de Bérgamo y Varese han mostrado su profundo disgusto contra la región por su error cuando presentó los datos epidemiológicos a Roma. Ahora estudian presentar una demanda colectiva (class action) contra la región de Lombardía. Confcommercio estima en unos 600 millones de euros los daños causados a los comerciantes.

Mientras tanto, Italia ha registrado este sábado 488 muertos y 13.331 nuevos infectados. En total, desde el inicio de la pandemia, los fallecidos son 85.162, y los infectados 2.455.182, incluyendo los muertos, según datos del ministerio de Sanidad.