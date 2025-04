Las lluvias regresan a España este fin de semana: dónde y hasta cuándo durarán las precipitaciones

Las lluvias han vuelto a España tras el principio de año más seco desde 2005. Este jueves se registraron nuevas precipitaciones en la Península, como habían previsto los expertos, concentrándose sobre todo en el norte. Durarán en principio hasta el martes , aunque el tiempo seco de enero y lo que llevamos de febrero se repetirá en los próximos meses.

La meteoróloga de eltiempo.es Irene Santa explica que las lluvias generalizadas «llegarán el domingo», y se concentrarán principalmente en el norte del país . «Desde primera hora lloverá en Galicia; las precipitaciones serán más fuertes y generosas en el oeste de la región», adelanta Santas.

«A primera hora de la tarde ya estará lloviendo en Asturias, Cantabria y Castilla y León. Entrada la noche las precipitaciones podrán haber alcanzado País Vasco, Aragón, Navarra, La Rioja, Extremadura y la Comunidad de Madrid. El lunes día 14 se continuarán registrando precipitaciones en varias zonas del país, pero sobre todo en el norte. Después, volverá el anticiclón el resto de la semana», analiza.

«A partir de este viernes tendremos más nubes y tanto viernes como sábado pueden producirse algunos chaparrones puntuales a primera hora de la tarde, algo que es típico de la primavera y poco habitual en el mes de febrero », afirma Santas.

«La tendencia es seca a largo plazo»

Aun así, Santas augura que « la tendencia es seca a largo plazo», y pese a las lluvias de estos días tendremos «una situación preocupante» el resto del año y una primavera «más seca de lo normal en la mayor parte del país». Esto no es incompatible con que vuelva a haber precipitaciones puntuales , pero «es muy probable que resulten más escasas de lo normal en su conjunto».

«A pesar del pequeño paréntesis que vamos a experimentar estos días, con una retirada momentánea de las altas presiones , lo cierto es que a partir del martes se instaurará el anticiclón de nuevo , con lluvias únicamente en puntos del extremo norte», explica el portavoz de la Agencia Española de Meteorología, Rubén del Campo (Aemet).

Los expertos creen que estas «lluvias pasajeras» no paliarán el «déficit de precipitaciones» del último mes

Del Campo hace referencia al «anticiclón de bloqueo» que impide «el paso de las borrascas que habitualmente atraviesan el Atlántico» y que ha provocado la falta de lluvias estas semanas.

Asimismo, explica que «la retirada hacia el interior de Europa del anticiclón» que ha bloqueado las lluvias estas semanas «permitirá el paso de sistemas frontales, que afectarán sobre todo al extremo norte peninsular».

De todas maneras, estos cambios no compensarán el tiempo extraordinariamente seco que se ha experimentado a lo largo de las últimas semanas. «Estas lluvias pasajeras y poco generosas no servirán en absoluto para paliar el déficit de precipitaciones que venimos arrastrando desde hace tiempo, para ello necesitaríamos algo más que las precipitaciones asociadas a un frente», explica Santas. «Es decir, no es suficiente con que llueva un día o dos, debería de llover de forma más continuada», concluye Santa.

Más temas:

Meteorología

Sequía

Temporales

Tiempo