Llega el #MeQueer, la campaña para denunciar el acoso a la comunidad LGTBI

Tras el movimiento #MeToo y las repercusiones que ha obtenido su difusión, la comunidad LGTBI ha decidido denunciar todas las situaciones de acoso y discriminación que ha sufrido a lo largo de los años, utilizando para ello una campaña similar, que tiene su principal foco en las redes sociales. La etiqueta utilizada en este caso es #MeQueer, pues el significado de «queer» es raro, y se utiliza muchas veces como palabra despectiva para referirse a los homosexuales.

Personas de todo el mundo se han sumado a publicar confesiones sobre situaciones de acoso vividas por su condición sexual, llevando a la etiqueta a ser trending topic. También en España han contado sus experiencias tanto personas anónimas como públicas.

Que tu pareja, que no ha salido del armario, se ponga enferma y no puedas ir a visitarle al hospital porque su familia no sabe que está enamorado de un hombre. Si se muriese, tampoco podrías llorarle en el entierro como su pareja #MeQueer