¿Por qué liberar las patentes no significa que haya vacunas para todos? Fabricar una vacuna como las de ARNm necesita más que la receta con instrucciones

Javier Ansorena Corresponsal en Nueva York Actualizado: 07/05/2021 09:32h

La suspensión de patentes es condición necesaria pero no suficiente para que se fabriquen de forma masiva vacunas genéricas contra el nuevo coronavirus. He aquí seis motivos por los que no será una solución a corto plazo.

Consenso en la OMC

El apoyo de EE.UU. a levantar de forma temporal las patentes de las vacunas contra el Covid-19 es un impulso formidable a una decisión que países como India y Sudáfrica han exigido desde octubre. Pero se necesita más que eso. Pero para ello la Organización Mundial del Comercio (OMC) debe llegar a una decisión al respecto de manera consensuada y ya se ve que hay posturas diferentes, incluso dentro de la Unión Europea.

No será un proceso rápido

La representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, advirtió

