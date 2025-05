Ley seca en el paraíso del vino

Sólo alguien de Logroño sabe cuánto duele ver un bar cerrado. Allí el vino es sustento y en todas las familias hay alguien que vive, directa o indirectamente, del jugo de la uva. Y también es tradición, porque de padres a hijos, generación tras generación, ... se transmite el valor que tiene tomar algo -un rioja, por su puesto- con la familia o los amigos en la calle Laurel, la San Juan o en cualquier establecimiento hostelero de la capital del vino. A partir de hoy todo eso no podrá ser. Los bares estarán cerrados hasta dentro de un mes. Y no son uno ni dos, sino más mil.

Pero lo peor de esta medida no es el boquete en el alma que les pueda provocar a los logroñeses, sino el socavón económico que va a generar. «No entiendo por qué la emprenden contra la hostelería. Están poniendo el foco ahí porque es el recurso más fácil», lamenta Pedro Cárcamo , propietario y jefe de cocina en Tastavin , uno de los restaurantes de mayor renombre en Logroño. Acto seguido, y consciente de la gravedad del momento, hace una pausa y continúa: «…Esto es muy duro, pero como la situación sanitaria es tan sumamente grave, desde el sector hostelero hemos asumido responsabilidades que no son nuestras para ver si conseguimos eso que queremos todos, que es recuperarnos sanitariamente».

Pedro Cárcamo en la barra de Tastavin unas horas antes del cerrojazo a los bares SONIA TERCERO

Impresiona el sacrificio que hacen los hosteleros por su ciudad, aunque no compartan el diagnóstico del Gobierno de La Rioja, dirigido por la socialista Concha Andreu , que les señala con este cierre. «Nos han jodido vivos. Ahora sería temporada alta en La Rioja y en el sector apenas ha habido contagios, además en otras partes tampoco se ha demostrado que cerrando los bares bajen los contagios», añade Carlos Río , eldueño y chef de Casa Ríos , que también forma parte de la junta directiva de la Asociación de Hosteleros la Laurel y que no esperaba esta medida después de cumplir todas las exigencias de seguridad durante estos últimos meses. Y le pasa como a Cárcamo. Está enfadado, pero se frena: «…Aunque te ponen encima de la mesa las cifras de muertos y qué vas a hacer».

Como un dominó

En los días previos al cerrojazo, en las calles Laurel o San Juan , las más conocidas, había preocupación, sobre todo detrás de la barra. Había incluso señales que preludiaban lo que puede venir. Bares cerrados antes de tiempo y locales emblemáticos que hace unos pocos meses estaban de bote en bote y que ahora lucen el cartel de «se traspasa».

«Las fichas del dominó ya han empezado a caer y las consecuencias se verán en los próximos meses. La rueda del consumo no sólo afecta a los bares y restaurantes: están los productores del sector primario, los distribuidores, los repartidores, las bodegas, los bares…todo es una rueda», advierte Cárcamo, mientras Río resalta que llueve sobre mojado. «Como empresario entiendo que en la Administración tengan un problema. Pero si me cobras a mí el 100% de los impuestos y sólo me dejas trabajar al 25%, acompáñalo con medidas que nos puedan ayudar».

Si caen los bares, el golpe también se notará entre los productores. Y en La Rioja hay un sector que manda. Como dice Isaac Muga, director técnico de Bodegas Muga , «el 90 por ciento de la gente vive del vino». Y una parte clave del engranaje son los vendimiadores. Como consecuencia de la crisis, ya hay bodegas que están empezando a trabajar esta disciplina con máquinas. «Eso se traduce en la destrucción de puestos de trabajo», resuelve Muga, al que no le gusta esta práctica. «Seguiremos haciendo la vendimia manualmente mientras podamos», indica el bodeguero, quien también reconoce que en tiempos de bares cerrados, es esperable que la gente siga bebiendo vino, pero en casa.

«Hemos notado que hay más compra directa a la bodega o en las grandes superficies y creo que es algo que llega para quedarse, pero no es suficiente para arreglar el balance», expone el director técnico de Muga, una bodega que, al contrario que las más pequeñas, tiene la capacidad para exportar, lo que ayuda a paliar la crisis. «Tendremos que ver cómo fomentar el consumo en casa o cómo llegar más a otros países acostumbrados a eso», adelanta Muga.

Ejemplo de civismo

Las medidas restrictivas de esta crisis también han condicionado a las bodegas en su vertiente turística. La limitación de seis personas para realizar visitas a las bodegas o el más reciente cierra perimetral de la región han supuesto un problema para el enoturismo. «Nos hace un daño terrible», admite Begoña Jiménez, presidenta de la Ruta del Vino Rioja Alta , quien subraya que no comprende cómo es posible ir al cine o al teatro y haya tantas limitaciones para realizar estas actividades, «especialmente cuando en las bodegas han hecho el esfuerzo por modificar sus rutas para evitar riesgos, por ejemplo trazando recorridos al aire libre».

Pablo García-Mancha , un clásico del periodismo gastronómico riojano, cambió el periódico por el negocio del vino y ahora, desde Bodegas Ontañón , y como buen cronista percibe la tristeza que el cierre de bares provoca en la ciudad. «He hecho reportajes en todos los garitos, conozco todos los bares, a los dueños, he comido todos los pinchos… y es desolador», describe García-Mancha, quien propone que este mal trago, al menos, sirva para algo: «Los hosteleros, al asumir este cierre, son un ejemplo de civismo y ni las administraciones ni la sociedad les pueden dar la espalda». Que así sea. Que el vino vuelva a correr en Logroño en cuanto sea posible y que no falte nadie, ni a un lado ni al otro de las barras.