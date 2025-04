La ley climática suaviza su reforma encubierta a la Ley de Costas en el Senado Una enmienda in extremis aclara que el recorte en las prórrogas no será retroactivo

Hay un artículo en la Ley de Cambio Climático que amenaza con llevar la norma ante el Constitucional nada más ser aprobada. La clave está en dos puntos que han suscitado el choque entre el Gobierno y las autonomías costeras del norte. Las regiones entienden que hay una modificación encubierta a la Ley de Costas que podría reducir las concesiones y prórrogas a empresas, explotaciones o negocios ubicados en el litoral de dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno lo ha negado reiteradamente, pero finalmente este miércoles el PSOE aceptó in extremis una enmienda de Ciudadanos en el Senado para clarificar la redacción de la ley y asegurar que la norma no será aplicada con retroactividad .

La ley por la que España dirá adiós a las emisiones de CO2 y, con ellas, a los coches contaminates, ha sido aprobada en el Senado con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP. De las 585 enmiendas presentadas, apenas hubo modificaciones al texto llegado del Congreso, solo algunas mejoras técnicas, dos enmiendas y dos transaccionales. Tampoco ha habido tiempo para más , han lamentado la mayoría de los grupos políticos. La tramitación en la Cámara Alta ha sido exprés y solo ha durado 14 días , ya que se aplicó el procedimiento de urgencia. «Tenía que haber sido una ley de todos», ha criticado el senador del PP, Juan Juncal, uno de los muchos grupos que criticaron las prisas. «Hemos perdido la oportunidad de poner el broche de una ley que llevábamos tanto esperando», ha dicho Miguel Sánchez, de Ciudadanos. Ahora el texto pasará de nuevo al Congreso, que previsiblemente aprobará la ley definitiva en las próximas semanas.

Pero el artículo sobre las prórrogas en el litoral sí introduce un matiz. Fue solicitado en octubre del año pasado por el Consejo de Estado, al entender que la anterior redacción creaba inseguridad jurídica, así como por Galicia, la autonomía más beligerante en este sentido, aunque Cantabria, Asturias o País Vasco también se habían quejado. La Xunta entendía que la redacción afectaba a las prórrogas extraordinarias de la Ley de Costas, limitando el plazo máximo de las concesiones a 75 años, al tener una «evidente eficacia retroactiva tácita». Según la Xunta, el artículo pone en riesgo las empresas asentadas en el litoral gallego, así como unas 5.000 edificaciones en la costa solo en esta comunidad. Ahora, apuntan fuentes de la consejería de Medio Ambiente, van a esperar a estudiar el articulado final antes de tomar decisiones sobre sus acciones legales.

La redacción aprobada en el Senado mantiene que las prórrogas no superarán los plazos máximos de 75 años, pero limita la retroactividad al puntualizar que serán nulos los actos administrativos «que se dicten tras la entrada en vigor de esta Ley». «No se pueden superar los 75 años incluidas las prórrogas. ¿Dónde está la difilcultad?», ha dicho el senador del PSOE, Fernando Lastra, para achacar la incertidumbre sobre los plazos al ‘indulto’ del PP de 2014. También lo proclamaron anoche los socialistas gallegos en un comunicado, e insistieron en que solo podrán ser nulos «los actos posteriores a la ley» , de forma que «el sector mar industria pueda tener total tranquilidad».

«Cuando ayer, entre Ciudadanos y PSOE acordaron aceptar la enmienda que toca este artículo, algo debe haber , pero no arregla el problema», recriminó Juncal. En su opinión no lo hace porque las concesiones que aún no han caducado y deben pedir su renovación sí se verán afectadas por la incertidumbre. También se mostró en contra Nerea Ahedo, por el PNV, que pidió que si el Gobierno quiere hacer modificaciones lo haga en la Ley de Costas.

Posidonia

La otra enmienda aprobada, propuesta por MÉS Mallorca, tiene relación con las praderas de posidonia . Se ha incluido este ecosistema, muy sensible al cambio climático, para que en tres años desde la aprobación de la ley se presente una estrategia de conservación y restauración.