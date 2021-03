La letra pequeña de las contradicciones turísticas que vivirá España en Semana Santa El Ejecutivo de Pedro Sánchez recibe una catarata de críticas ante la paradoja de que el países se hayan convertido en un búnker para los españoles y un oasis para el turista extranjero

El Congreso de los Diputados coincidió ayer -salvo la esperada excepción socialista- en señalar la incoherencia que traerán los cierres perimetrales de las comunidades autónomas durante los cierres de Semana Santa. El reproche de marras por el que un un valenciano no puede cogerse un ave a Madrid -excepto si hace escala en Europa- deja críticas a Pedro Sánchez procedentes de todo el arco parlamentario. España, dicen algunos, se está convirtiendo en «la tasca de Europa».

¿Qué medidas tiene que cumplir el turista que llega a España?

El viajero que procede del extranjero es considerado seguro hasta que pisa suelo español. Un francés que aterriza en Madrid con una PCR negativa en origen deja de ser seguro cuando llega a España, pues en ese momento ya no puede salir de la comunidad a la que ha llegado, a pesar de haber venido de otro país.

¿Puede el español viajar por España en Semana Santa?

Sí. Siempre y cuando haga escala en un país europeo para desplazarse de una comunidad a otra. Esta es una de las mayores incoherencias de las restricciones vigentes en España desde el día 26 de marzo al 9 de abril. Estará pohibido traspasar las fronteras entre regiones, pero los turistas podrán llegar en avión o en tren a suelo español.

¿Qué dice la legislación europea?

No existe como tal, se reduce a una mera «recomendación». Se adoptó el 30 de junio y supuso la supresión gradual –a partir del 1 de julio– de las restricciones de entrada para los viajes de extranjeros. Desde el 12 de noviembre se permite la entrada de extranjeros con PCR negativa realizada 72 horas antes.

¿Ha cumplido la ciudadanía las medidas en el puente de San José?

No. O, al menos, no mayoritariamente. Según datos del Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron un total de 9.539 propuestas de sanción en todo el territorio español durante el pasado puente. Las cuatro autonomías que encabezan esta lista son: Andalucía -donde se interpusieron 2.279 propuestas de sanción-, la Comunidad de Madrid -con 1.518 y la Comunidad Valenciana -con 1.513. En Cataluña, las prupuestas de sanción ascendieron a un total de 2.012 y fueron interpuestas por los Mossos d'Esquadra y las diferentes policías locales desde el viernes hasta el domingo. En concreto, estas son por movilidad intercomarcal, es decir, no fuera de la comunidad autónoma.

¿Compensa el turista extranjero el desastre en la restauración?

No. Según Ramón Estalella, secretario general de la Conferencia Española de Hoteles y Alojamientos turísticos (CEHAT), la facturación esta Semana Santa no llegará ni siquiera a un 20% de las cifras que se registrarían en un año corriente. Aunque existía «cierta expectativa», con los cierres perimetrales «se ha anulado prácticamente todo y los turistas no suplen este desastre. La gran mayoría de los hoteles ni van a abrir», remata.

¿Puedo moverme hasta el 26 de marzo?

Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares no estarán cerradas hasta el 26 de marzo. Esto, gracias al teletrabajo, podría adelantar los desplazamientos de los que quieren sortear los blindajes perimetrales sin incurrir en la ilegalidad.