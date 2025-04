Lepe ya no está para chistes

Las fiestas de bienvenida que se producen por todos los rincones del país porque están autorizadas desde el fin del estado de alarma son también las fiestas del contagio. No es único de España, se han visto en las últimas horas también en Liverpool, con la conquista de la Premier, o en Portugal, con las recientes fiestas de la sardina. Pero desde el pasado domingo más de 40 brotes de coronavirus se han detectado en nuestro país; la mayoría controlados, aseguran las autoridades sanitarias. En Lepe (Huelva) el motivo festivo (y familiar) parece ser el origen: la recepción a una tripulación de marineros que llevaban tiempo faenando en las costas de Angola . Estos hombres viajaron cuando se lo permitieron las circunstancias hasta el aeropuerto de Barajas, y de ahí se dirigieron en autobús a la población onubense. El resultado es un municipio confinado. Y los vecinos (Cartaya, Isla Cristina ...) en vilo.

Un centenar de personas están aisladas, diez personas ya se han contagiado (con resultado confirmado con PCR) y el Consistorio local ha cerrado los parques y ha suspendido todas las actividades deportivas, culturales o de otra índole hasta el jueves 2 de julio, al menos, tal y como confirmó a ABC el teniente de alcalde Jesús Toronjo. El brote –comentó– no afecta a las playas (La Antilla, Islantilla y Nueva Umbría), que se mantienen abiertas con las medidas de seguridad y aforos establecidos, informa Rosa Font . Se va a proceder a la desinfección de las calles con utilización de tractores, tarea que se llevará a cabo durante las noches.

La Junta, en alerta por el repunte en Málaga

El de Lepe es solo uno de los ocho brotes que acechan ahora mismo a todas las poblaciones costeras de Andalucía, con 156 contagios confirmados. Sigue preocupando sobre todo el de Málaga, con 87 positivos en un centro de acogida a personas vulnerables que tiene Cruz Roja en la ciudad y que está en aislamiento y custodiado por las Fuerzas de Seguridad del Estado. El rastreo se centra justamente en el personal de la organización humanitaria. Se indaga en la trazabilidad del virus que llevaría a dos albergues más de la entidad en la urbe, donde se aglutinan más casos sospechosos de padecer coronavirus. Junto a Huelva y Málaga, Almería y Granada también tienen focos localizados del patógeno.

El último foco que se está investigando afecta al distrito sanitario Levante-Alto Almanzora de Almería. Aquí, cuatro personas de un mismo entorno familiar y laboral dieron positivo al test PCR, aunque se encuentran asintomáticos. El primer paciente fue localizado en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa durante el preoperatorio realizado a una mujer a principios de la pasada semana, antes de que se sometiera a una intervención quirúrgica. En la provincia de Almería, Salud tiene ahora 13 casos activos, de los que solo dos se encuentran hospitalizados.

PCR a la llegada de pateras, obligatorias

En el brote que se ha originado en el noreste de Cáceres, en Navalmoral de la Mata, el litigio es encontrar al paciente cero, un inmigrante de origen magrebí que se fugó del municipio sin hacerse una prueba PCR. El viaje por España, al llegar en una patera con casos confirmados de Covid, originó ayer un cruce de declaraciones entre el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara , quien sugirió que el paciente que se presume originario del foco ya estaría fuera de su región, aunque la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco , afirmó que cuando la Guardia Civil dé con él se procederá a identificar los lugares por donde haya pasado para advertir del riesgo de exposición. El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, indicó que esta persona abandonó Almería «sin ningún tipo de síntoma y de diagnóstico», así que, dijo, primero «se trasladó» y «posteriormente emergió la enfermedad» (aunque no fue confirmada).

La entidad de inmigrantes que lo acogió en Cáceres, Cepaim, defendió ayer que, en efecto, no hizo cuarentena en Almería al llegar porque no presentaba síntomas y tampoco le hicieron PCR al entrar en el país porque estas pruebas no fueron obligatorias en estas entradas hasta el 5 de junio . Y él llegó el pasado 24 de mayo. La Fundación Cepaim niega que fuesen negligentes y afirma que siguieron todos los protocolos de seguridad. El pasado 31 de mayo presentó los primeros síntomas y se avisó a los servicios de salud inmediatamente, que indicaron que podría tener Covid.

Más de 60 personas, 22 de ellas confirmadas como positivos por PCR, están bajo seguimiento en esta localidad.

Modelos «tipo comando» en Aragón

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón detectó ayer 75 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta durante esta escalada de contagios y también en dos meses, infroma Roberto Pérez . 45 de ellos en las tres comarcas oscenses y otra zaragozana que han retrocedido esta semana a la fase 2 de la desescalada precisamente por los brotes. Las autoridades locales y autonómicas aseguran estar haciendo PCR a todos los temporeros ubicado en el Aragón oriental, uno de los focos que habrían propagado el virus en esta zona.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, que destacó en rueda de prensa la eficacia de los modelos «tipo comando» que se han puesto a funcionar para frenar la expansión del Covid-19 y que, según ella, están funcionado, al revelarse como uno de los instrumentos para identificar precozmente los casos sospechosos de Covid-19 y los contactos. Para Repollés, este «comando» es el «acertado para contextos dinámicos en los que hay que dar una respuesta rápida y flexible» con equipos de refuerzo de centros de salud de otras áreas sanitarias y de equipos de control epidemiológicos, como los que se han puesto en Bajo Aragón Caspe, uno de los puntos del rebrote. El sector sanitario en esta comarca y en el Hospital de Barbastro, que da cobertura a los afectados de las comarcas de Huesca, «se han remangado para tomar todas las pruebas en tiempo récord», con consultorios y centros de salud desbordados por «la incertidumbre y la sorpresa» de muchos vecinos. La mayoría de las personas que han dado positivo están asintomáticas.

Un anciano aislado en una residencia

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, recogió ayer las palabras de Fernando Simón , el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de la víspera, y rebajó la alarma respecto a los casos detectados en residencias. Un solo caso supone poner en el foco a toda la residencia y se pone en aislamiento a todo el centro, repitieron ministra y doctor, por lo que los focos de dos geriátricos en Valladolid o las 25 residencias «aisladas» en Madrid no inquietan por el momento.

Al haber sido uno de los mayores epicentros de la pandemia del Covid durante los últimos meses, se está espcialmente vigilante con estos centros, recordaron desde el Gobierno central.