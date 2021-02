El tío lejano de Lady Di que el Papa podría declarar santo Francisco reconoce las «virtudes heroicas» de George Spencer, pariente lejano de Lady Di y de Winston Churchill

Quizá cuando el sábado por la mañana el Papa autorizó el decreto que reconoce oficialmente que George Spencer vivió como un héroe las virtudes cristianas, alguien le habrá explicado que este ex anglicano fue tío abuelo de tercer grado de Lady Di, y por lo tanto, pariente directo del futuro rey Guillermo, de Harry y de sus hijos.

El proceso de beatificación está muy avanzado y si no hay sorpresas, el futuro rey de Inglaterra y cabeza de la Iglesia anglicana, estará emparentado con un santo católico. Una broma del destino al más puro «british», pues la «Act of Settlement» impide que suba al trono un católico o quien se case con un católico.

Se mire por donde se mire, el lejano tío de Lady Di fue todo un inglés. Pero es que además, según los historiadores de la diócesis de Shrewsbury, George Spencer está emparentado también con Winston Churchill.

Nació en Londres en 1799. Se crió en la casa de familia en Althorp (Northamptonshire), que es donde está enterrada Diana de Gales. Su padre tenía a su cargo la Marina británica e invitaba a casa a personajes como el almirante Nelson. Estudió en Eton y en el Trinity College de Cambridge.

De aquellos años se conservan algunas cartas en las que su madre le reprendía por dedicar demasiado tiempo a tomar té y jugar a las cartas. Además, fue durante toda su vida un apasionado del críquet.

Cumplió con la tradición de las familias aristocráticas inglesas, y como hijo menor se ordenó sacerdote anglicano. Al igual que otros intelectuales anglicanos de esa época, comenzó a estudiar la Biblia en busca de principios en los que apoyar la tradición anglicana. Para su sorpresa, la lectura de autores cristianos de los primeros siglos, los llamados «Padres de la Iglesia» le fue conduciendo intelectualmente hacia el catolicismo.

A los 31 años decidió hacerse católico y dos años más tarde se ordenó sacerdote. Apasionado apologista, lanzó una campaña de oración conjunta entre anglicanos y católicos «por la unidad en la verdad». Invitó a participar también al entonces anglicano John Henry Newman, que lo despidió con malos modos.

Esperando a que el Vaticano apruebe un milagro

Más adelante decidió hacerse religioso. En 1846 entró en la Congregación Pasionista y pasó a llamarse Ignacio de San Pablo. A partir de entonces dedicó sus energías a los emigrantes irlandeses de las West Midlands y a pobres que vivían en cuevas de la zona.

Ahora los promotores de su beatificación están esperando que los científicos y expertos del Vaticano aprueben un milagro atribuido a su intercesión, para que el Papa permita que sea elevado a los altares.

No esta claro si Lady Di o Winston Churchill estaban al corriente de su antepasado. Pero igual que el príncipe Carlos participó el año pasado en la canonización del ex anglicano John Henry Newman, en la eventual ceremonia de beatificación, no extrañaría ver a Guillermo y Harry en primera fila.