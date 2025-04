«Los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia», las palabras del Papa que han suscitado la polémica

Las palabras del Papa Francisco nunca son insustanciales. Ni neutras. Tres días después de su publicación, la entrevista que concedió el pasado martes a Luciano Fontana, director del «Corriere della Sera», sigue circulando por los medios de comunicación y se ha convertido en carne de meme y de mensaje reenviable a través de las redes sociales.

Primero fue el anuncio de que la guerra en Ucrania podría acabar el 9 de mayo , según le había revelado el primer ministro húngaro. Ahora, el hincapié se hace sobre otras palabras, que en un primer momento pasaron un tanto desapercibidas, pero en las que sugiere que «los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia» desencadenaron la ira de Putin . «Una ira que no sé decir si fue provocada, pero quizás sí facilitada», le explicó al periodista.

Las declaraciones del Papa parecían refrendar uno de los principales motivos con los que Putin ha defendido el ataque a Ucrania, por lo que fueron bien acogidas por los medios rusos. No así el resto de la entrevista, en la que comparaba la guerra con la de Ruanda, aunque evitando citar el término genocidio , y calificaba al patriarca ortodoxo Kirill como « monaguillo de Putin ».

En realidad, las palabras originales del Papa se encuentran insertas en un texto en el que el periodista ha añadido de su cosecha para explicar el contexto. El artículo afirma que «quizás 'los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia' han inducido al jefe del Kremlin a reaccionar mal y a desencadenar el conflicto». Un texto donde sólo «los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia» serían palabras originales del Papa .

En la práctica, lo que publicó el «Corriere della Sera» no es una entrevista tal como la conocemos en España, con el formato de pregunta y respuesta . Más bien se trata de un largo artículo escrito por el periodista, en el que recoge una conversación mantenida con el Papa, con algunos entrecomillados de palabras concretas. Un género periodístico muy italiano en el que no siempre es fácil entender el contexto en el que se han hecho las declaraciones.

Sin embargo, el mensaje de «los ladridos de la OTAN» sentó mal en Polonia, país fronterizo con Ucrania y miembro de la organización desde 1999. Polonia está acogiendo a la mayor parte de los refugiados y siente cerca el aliento ruso , que ha bombardeado zonas a escasos kilómetros de su frontera.

Fue el ministro de Educación, Przemyslaw Czarnek, quien manifestó que las palabras de Francisco habían «ofendido» a los polacos. « Muchos de nosotros nos llevamos las manos a la cabeza al oír lo que ha dicho el Papa », explicó el ministro.

También desde el servicio en español de la CNN han criticado que el Papa «deslizara la idea de que la OTAN facilitó la guerra», en unas «declaraciones polémicas e ignorantes» en las que trataba de explicar las razones de Putin.

No es la primera vez que el Papa tiene problemas con la interpretación de sus palabras a la prensa y, en particular, con este genero italiano de entrevista. En varias ocasiones, desde la sala de prensa del Vaticano han matizado y explicado sus palabras, aunque este no haya sido el caso.

Una polémica que ya se dio al principio de su pontificado cuando concedió una 'entrevista' similar al veterano periodista Eugenio Scalfari, fundador de la «La Repubblica». Después de la repercusión que tuvo el texto y las reacciones ante algunas de las supuestas declaraciones del Papa, el periodista se vio obligado a admitir que no grabó la conversación y que el Papa Francisco «no dijo algunas de las cosas que yo escribí como citas».