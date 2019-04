Un juez inglés afirma que las relaciones sexuales de un marido con su mujer son un «derecho humano fundamental» Una orden judicial se lo impide porque la esposa está enferma y no puede dar su consentimiento

Las declaraciones de un juez de Londres han levantado una gran polémica, al defender el «derecho humano fundamental» de un hombre a tener relaciones sexuales con su esposa, informa el periódido The Guardian

El juez de Justicia Hayden fue requerido para pronunciarse sobre la imposición de una orden judicial que le impide a un hombre tener relaciones sexuales con su esposa durante 20 años porque ella ya no puede dar su consentimiento.

El caso fue llevado ante el tribunal de protección, que considera los casos en que las personas carecen de la capacidad mental para tomar sus propias decisiones, por abogados de los servicios sociales de un consejo, después de que la condición de la mujer, que tiene dificultades de aprendizaje, comenzó a deteriorarse.

Los funcionarios de los servicios sociales creen que hay pruebas de que ella ya no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre si quiere tener relaciones sexuales y, por lo tanto, no puede dar su consentimiento libremente. Los abogados han sugerido que un juez podría impedir que el marido continúe teniendo relaciones sexuales con su esposa para asegurarse de que la mujer no sea violada.

Hayden analizó el lunes esta cuestión en una audiencia preliminar en la corte de protección en Londres, afirmando que el hombre había ofrecido comprometerse a no tener relaciones sexuales con su esposa.

Sin embargo, el juez afirmó que tenía que examinar el caso con más detalle, y escuchar los argumentos de los abogados que representan a la mujer y al hombre, antes de tomar cualquier decisión. No descartó que el hombre pudiera enfrentarse a una pena de prisión si incumplía la orden de no tener relaciones sexuales con su esposa. Una pena difícil de controlar.

Este juez sostiene que «no puedo pensar en ningún derecho humano más obvio que en el derecho de un hombre a tener relaciones sexuales con su esposa, y en el derecho del estado a controlar eso», dijo. «Creo que tiene derecho a que se lo discuta adecuadamente», sentenció.

Este comentario fue aprovechado por el diputado laborista de Bristol West, Thangam Debbonaire, quien tuiteó: «Esto legitima la misoginia y el odio hacia las mujeres. Un juez que declara que "no puedo pensar en ningún derecho humano más obvio que en el derecho de un hombre a tener relaciones sexuales con su esposa". Ningún hombre en el Reino Unido tiene el derecho legal de insistir en el sexo. Sin consentimiento = violación».

Hayden ha ordenado que la pareja afectada no pueda ser identificada. Se espera una audiencia en los próximos meses.