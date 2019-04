Necrológica Juan Palacios, caricaturista, compositor, cantante, genio Era un creador, un inventor, un mago de la palabra y el pincel. Puso su arte agudo y afilado en ABC durante casi 20 años

ECHO de menos, Juan, aquellos gazpachos que tomábamos como bebida en las comidas que celebrábamos en Hortaleza, a tres kilómetros de ABC, donde comentabas el periódico del día como si fueras el director, con agudeza e ingenio. La carne de Aranda de Duero estaba deliciosa y la pedías siempre para centrarte en nuestras páginas y preguntarnos a quien dibujaría con su bisturí afilado al día siguiente. Sus dibujos intrincados eran editoriales con toda la intención. Podías escribir que Beenhakker había decidido bien al introducir a Paco Llorente en el segundo tiempo de un partido de su amado Real Madrid, pero su dibujo del holandés, con la nariz aguileña y la mirada desviada, decía al lector todo lo contrario sin hablar. Juan realizó una caricatura diaria en ABC, de política, economía o deportes, desde finales de los años setenta hasta el ecuador de la década de los noventa. Protagonizó portadas inolvidables en la Casa, tanto para el diario como para Blanco y Negro, como aquella en la que pintó a Jordi Pujol, hombre de pequeña estatura física, como un gigante que se comía a los pitufos, que eran el resto de los políticos.

Artista sobre todo, antes había plasmado su talento en El Sábado Gráfico y en Televisión Española, donde presentó una caricatura diaria en el informativo de la segunda cadena hasta 1981. Pero Juanito, no era solo un pintor con visión de periodista, era un genio, un creador inagotable. Salía de ABC a las siete de la tarde y a las nueve estaba en una sala de fiestas para cantar, tocar la guitarra y caricaturizar a la vez al alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano. No me pregunten como lo conseguía, pero hacía las tres cosas con dos manos. A las siete de la mañana siguiente estaba en Antena 3 Radio con Antonio Herrero para preparar la canción que cerraría el programa, guitarra en mano. Y por la tarde daba los trazos de su gran pintura con intención política en la revista Época y, posteriormente, en Cambio 16.

En sus ratos libres, expresión surrealista con este hombre, pintaba cuadros clásicos y al óleo, mientras saltaba al programa televisivo «Quédate con la copla» de Antena 3, preludio de su salto a Tele 5, donde participó con Manolo Escobar en «Goles son amores» y más tarde con Íñigo en «Las mañanas de Tele5». Toda esta creatividad, con una canción nueva y muy intencionada cada día, la compaginaba con sus caricaturas en prensa. Era un mago, inasequible al desaliento. Su cabeza generaba ideas sin parar. Y le quedaba tiempo para decir: «Vamos a comer, que tengo dos horas». Y se quejaba de tener que limpiar en casa, sin tiempo. No limpiaba nada, la verdad.

En esta última etapa de su vida, con el Parkinson como enemigo invisible y cobarde, se dedicó a la escultura y abrió una tienda con su creaciones. Recibió decenas de premios de prensa. «Y yo estudié para ser aparejador toda la vida», decía.

Juan Palacios Clemente nació en Trigueros (Huelva) el 6 de marzo de 1945 y falleció en la capital onubense el 28 de marzo de 2019. Fue aparejador, constructor, dibujante, fotógrafo, reportero, guionista, pintor, cantante, compositor, escultor, empresario y magnífico caricaturista de ABC y Blanco y Negro. Y sobre todo, amigo.