El joven italiano que desafió a los negacionistas del Covid: «La vacuna habría salvado a mi padre»

«Mi padre era médico y ha muerto por el Covid». Este fue el grito de un joven de 22 años, Marco Natali, que se enfrentó a casi 200 personas negacionistas del coronavirus , congregadas en una plaza de Lodi, a unos 30 kilómetros ... de Milán, que protestaban contra el pasaporte verde digital que el gobierno italiano ha impuesto como obligatorio.

El joven Natali, acompañado de su novia, pasaba casualmente por el centro de Lodi, sin saber de la manifestación contra lo que el negacionismo del virus llama «dictadura sanitaria». La intención de Marco Natali fue la de pasar de largo, porque se considera tímido y no le gustan las polémicas. Pero le soliviantó escuchar estas palabras de una de las manifestantes arengando a las personas congregadas, que estaban sin mascarillas: «Los mataron en el hospital, no fue el Covid. Lo leí en una web extranjera, lo sé bien bien, conozco cuatro idiomas ». En ese momento, Marco decidió intervenir. Cuenta el periódico local «Il Cittadino», que se abrió paso entre la multitud y contó su historia: «El 18 de marzo del año pasado, mi padre, que era médico, murió de Covid. El 11 de marzo recibí un mensaje suyo diciendo que no respiraba, y después de unos días nos dejó. Si hubiera existido la vacuna probablemente todavía estaría aquí… ». Algunos manifestantes alabaron la claridad y coraje de Marco, pero también hubo alguno que le pidió que se callara , por considerar que era un ignorante.

Un médico en primera línea

Marco Natali es un estudiante de química en la Universidad de Ferrara. Su padre, Marcello, de 57 años, era médico de familia en Caselle Landi y en Codogno (provincia de Lodi), municipio este último donde se descubrió el primer caso del Covid, el 21 de febrero de 2021. Una neumonía fulminante acabó con la vida del médico Natali . El día de su muerte su hija Michela, 25 años, contó a La Stampa: «Mi padre Marcello era un gigante bueno que ha estado en primera línea contra el Covid hasta el último instante. En los últimos días también estuvo atendiendo a los pacientes de otros médicos que no trabajaban al estar en cuarentena. Él siempre quiso ayudar a los demás. Estoy orgullosa, porque tuvo el coraje de hacerlo hasta el final . Todos los que lo conocieron dicen: lo echaremos de menos».

Negacionista

Al igual que la manifestación de Lodi, durante el fin de semana ha habido manifestaciones en más de medio centenar de ciudades italianas en protesta contra el pasaporte verde digital, que será obligatorio a partir del 6 de agosto para sentarse en el interior de restaurantes y bares (no es necesario en las terrazas o barra), en museos, cines, teatros, gimnasios, conciertos, congresos y espectáculos al aire libre. A mediados de agosto se aprobará también la obligatoriedad del certificado sanitario para viajar en tren, avión o en barco. El Gobierno negocia una normativa con empresarios y sindicatos para que el pasaporte verde se utilice también en el trabajo.

Las manifestaciones contra el certificado sanitario continuarán, porque en Italia hay un fuerte sector negacionista del Covid y contrario a la vacunación. Todavía hay dos millones y medio de personas que no han querido vacunarse.

Negaba el virus y murió por Covid

Lo llamativo es que en ese mundo del negacionismo hay gente inteligente que son buenos profesionales en su campo. ¿Cómo se explica que nieguen la evidencia del Covid y terminen siendo víctimas de la pandemia al dejarse arrastrar por las falsas noticias que circulan por internet? El último es Marco De Veglia, 55 años, considerado un gurú de marketing , muy conocido en su sector. De Veglia negaba el Covid, rechazaba la vacunación y consideraba inútiles las mascarillas. Negó hasta el último momento el virus: «Tengo una mala gripe desde hace una semana y no se me va», confesó De Veglia a un amigo que, temiendo que pudiera ser Covid, le había preguntado si se había sometido a un test. «No es necesario. Esto se cura en casa», le respondió. Marco De Veglia, casado, con un hijo, ha muerto en un hospital de Miami, donde lo ingresaron al agravarse sus condiciones de salud.