Una joven culpa a los «balcones inseguros» de la muerte de su novio en Magaluf

No falla. Cada año, entre el mes de mayo y de junio, llega la primera noticia relacionada con «balconing» y turistas en las islas Baleares, así como en la costa mediterránea española. Y normalmente suele venir acompañada de una tragedia. De una familia rota en el país de origen de la persona que, hasta los topes de alcohol, decide lanzarse a alguna piscina desde cierta altura errando en su caída. O que por el mismo motivo acaba cayendo desde un balcón, casi siempre relacionado con un estado de embriaguez o una grave imprudencia.

Estos sucesos, que se repiten cada verano, crispan a la sociedad mallorquina que apuntan que todas estas muertes llegan por el turismo de borrachera. Ahora, una carta viral de una joven británica ha hecho que varios internautas españoles carguen con mofas y respuestas directas sobre ella. Mia Smith hizo un escrito culpando a los «balcones inseguros» de la muerte Freddy, su novio fallecido el pasado 7 de junio al caer de un balcón en Magaluf.

En la misiva, Smith apunta que los 1,09 metros de altura mínima que tienen la valla de los balcones son «una medida que llama a los accidentes» y defiende que su novio no murió por hacer «balconing» sino que «salió a la terraza y se cayó». Lo cierto es que Freddy estuvo aquella noche bebiendo, pero sigue pensando que fue una estructura deficiente la que provocó la muerte de su pareja. «Si somos sinceros, los hoteles de Magaluf y otras ciudades de fiesta ganan su dinero de estos grupos que abusan del alcohol. Saben que sus clientes se van a poner borrachos, por lo que han de asegurarse de que hay medidas extra de seguridad para mantenerlos a salvo».

Por ello, numerosos tuiteros han saltado para rebatir la teoría de los «balcones inseguros» y, de un modo u otro, apuntar a que es la insensatez de los turistas la que provoca estas tragedias.

