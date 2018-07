La joven acosada en un viaje a Valencia con BlaBlaCar denuncia los hechos Aitana ha compartido lo sucedido durante el trayecto a través de su cuenta de Twitter

ABC

Actualizado: 26/07/2018 14:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aitana, una joven que hizo uso de la plataforma de contacto entre pasajeros y conductores BlaBlaCar para hacer el trayecto desde Madrid hasta Valencia, ha presentado una denuncia contra uno de los jóvenes (en el vehículo iba el conductor y dos chicos más) que viajaban en el coche con ella.

Voy a contar lo que me acaba de pasar en un viaje de blablar porque tengo una impotencia y un pánico en el cuerpo que es que no sé qué hacer — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Según su relato, el conductor llegó una hora y quince minutos después de lo acordado. Durante el trayecto, fue principalmente el chico que se sentaba en la parte trasera con ella el que hizo la mayor parte de los comentarios de acoso, e incluso la amenazó con «raptarla». Llegó a decirle, afirma la joven, que no iban a dejarla en Valencia, sino que se la llevarían a Alicante con ellos. Aitana aprovechó una parada en Valencia para recoger a otro pasajero y abandonó el vehículo. Después del suceso, hizo su relato a través de su cuenta de Twitter.

Es horrible no saber si vas a llegar a tu casa. Es horrible sentirte pequeña, saber que te pueden hacer lo que quieran y que ni con todas tus fuerzas podrías defenderte. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Unos días después, de nuevo a través de su cuenta de Twitter, anunció que ya estaba puesta la denuncia y que había estado en contacto permanente con la empresa BlaBlaCar, con la que mantenía un buen trato. Desde BlaBlaCar anunciaron que el conductor sería dado de baja inmediatamente.

Varias cosas:

-Muchísimas gracias por la sororidad,de verdad, qué bonito es saber que no estás sola 💜

-Puse ayer la denuncia.

-He estado en contacto con @blablacar_es, se han portado muy bien, una trabajadora me llamó explicándome que ellos me iban a apoyar en todo y + — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 21 de julio de 2018

«Lo importante de esto no es lo que me pasó o me pudo haber pasado sino concienciar sobre el hecho de que por mucha información que tengas del conductor, no sabes quién más viaja con él», ha sido el mensaje con el que Aitana ha zanjado el tema en Twitter.