Un joven de 29 años muere de «ameba come cerebros» tras practicar surf en una piscina de olas Poco después de volver de la piscina, Fabrizo Stabile empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza

ABC

@abc_conocer Actualizado: 02/10/2018 10:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Muere un joven atacado por un tiburón

Un hombre de 29 años, Fabrizio Stabile, murió el pasado mes de septiembre poco después de hacer surf en una piscina de olas de Texas. Sus amigos, a través de una páguna web creada para recuadar fondos con la intención de crear una fundación que lleve su nombre, han descrito lo que le pasó como una «ameba demoledora de cerebros».

Tal como explican sus amigos, al poco de volver de la piscina, el joven se encontraba cortando el césped cuando empezó sentir fuertes dolores de cabeza. Decidió acostarse para que se le pasara, pero como no lo conseguía se tomó medicamentos hasta que logró dormirse. Al día siguiente, el dolor no había desaparecido, y los síntomas fueron empeorando, pues Fabrizio no podía ni levantarse de la cama ni hablar con coherencia, de manera que su madre llamó a emergencias y lo llevaron al hospital.

Al principio, los síntomas (inflamación del cerebro y fiebre) parecían ser compatibles con la meningitis bacteriana y fue sedado y tratado rápidamente con la medicación adecuada. Sin embargo, el joven no respondía a estos tratamientos y su estado iba empeorando. Se le realizaron pruebas para detectar una multitud de enfermedades causadas por diversas bacterias y virus, pero los resultados no concluyeron nada. Finalmente, días después, una de las pruebas dio positivo, y vieron de qué se trataba.

Así, los médicos explicaron a la familia que el joven había dado positivo por «Naegleria fowleri». La meningoencefalitis amebiana primaria (MAP) es una enfermedad rara y extremadamente grave, con una tasa de mortalidad del 98%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Al día siguiente del diagnóstico, Fabrizio murió.