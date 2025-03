Una joven de 26 años provoca un rebrote en una ciudad alemana al irse de bares estando en cuarentena

Garmisch-Partenkirchen es una ciudad bávara de unos 25.000 habitantes en la que en solo una semana se contagiaron 49 personas. La incidencia de siete días por cada 100.000 habitantes se elevó hasta 55,39, por encima del valor crítico de 50 que obliga a aumentar las medidas de confinamiento, según el acuerdo entre los gobiernos federal y estatal. El violento rebrote desconcertó a las autoridades sanitarias porque los rastreos llevaban a múltiples focos, la mayoría de ellos bares de copas y cervecerías , hasta que reconocieron un patrón que apunta a una supercontagiadora de 26 años que había estado en todos ellos .

La Fiscalía II de Múnich ha abierto investigación contra esta joven de nacionalidad estadounidense y que trabaja como camarera en un hotel. Tras volar desde Grecia a finales de agosto, había sido sometida a un test el 8 de septiembre y, a la espera del resultado, que tarda en llegar entre dos y cinco días, debería haber permanecido en cuarentena. Pero no solamente se presentó a trabajar sino que además salió por la noche y estuvo en diferentes bares , en los que fue dejando tras de sí una huella de contagios que, según el portavoz de los fiscales, «constituye delito de negligencia». El presidente regional de Baviera, Markus Söder, ha pedido consecuencias para esta «sinrazón». «El caso es un ejemplo de la rapidez con la que se propagan las infecciones y semejante descuido debe tener consecuencias, de manera que es sensato actuar con multas elevadas», ha dicho. En Baviera hay previstas multas de 2.000 euros por infringir los requisitos de cuarentena , pero no está claro si esa normativa puede aplicarse también a esta ciudadana estadounidense. En su investigación, la fiscalía asume inicialmente que el poder judicial alemán es responsable porque es una empleada civil del ejército estadounidense y, por lo tanto, no está sujeta al estatuto de tropas de la OTAN.

Según la oficina del distrito, el joven de 26 años ya tenía síntomas de enfermedad cuando llegó a Alemani a, donde trabaja en un hotel de las fuerzas armadas de EE.UU.. Se le imputan lesiones físicas por negligencia, tras contagiar al menos a 22 huéspedes y empleados del hotel en el que está empleada y a otros tantos clientes con los que estuvo en contacto en los sucesivos bares que visitó. El hotel, de uso exclusivo para soldados estacionados en una base estadounidense cercana, ha quedado cerrado por dos semanas. En el establecimiento se estaban realizando unos seminarios sobre prevención del virus entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y este es el grupo en el que se propagó la infección. En Alemania hay estacionados actualmente 52.000 efectivos estadounidenses, entre militares y personal civil, la mayoría de ellos en las bases de Baviera, Baden-Württemberg y Renania-Palatinado. El incidente ha obligado a someter a test de manera preventiva a buena parte de esta población. De viernes a lunes, alrededor de 1.000 personas en Garmisch-Partenkirchen han sido testadas para detectar el virus , los resultados se esperan para el martes.

« Es una vergüenza que haya sucedido esto , estamos de verdad avergonzados y esperamos que los contagios sean limitados», ha lamentado la mujer de uno de los soldados estadounidenses que acudía con sus cuatro hijos a hacerse las pruebas. «En las bases y en todas las empresas que trabajan con ellas se ha explicado muy bien a los trabajadores todas las precauciones necesarias y no alcanzo a entender como esta persona ha tirado todo por la borda», añadía en declaraciones a la televisión regional bávara. «Es increíble que una sola persona haya causado todo este problema , es importante que los rastreos continúen hasta el final y que todas las personas que pudiesen haber estado en contacto con ella, que seguramente no son todas conscientes del peligro, puedan ser sometidas a test», decía por su parte otra empleada estadounidense que también hacía cola esperando el test.

Baviera es el segundo de los Bundesländer alemanes con más infecciones con la Covid-19, tras el de Renania del Norte-Westfalia. Desde el inicio de la pandemia se han verificado ahí 61.974 infecciones del total de 260.355 confirmados en el conjunto del país. «No me canso de advertir sobre el comportamiento insensato y negligente de algunos , que ponen en peligro a los sensatos», insiste el presidente regional Söder, «pero por mucho que se advierta parece inevitable que personas sin conciencia no tomen en serio lo que estamos sufriendo en todo el mundo y los enormes esfuerzos de la administración, que no servirán para nada si no hay conciencia y responsabilidad ciudadana».