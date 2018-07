Jose María Saiz: «Si Cospedal siguiese gobernando, el almacén nuclear ya estaría hecho» Se aferra a que «el Gobierno no ha dicho que no se vaya a hacer» el ATC y «culpa» a Page de los 74.600 euros diarios que España paga por los residuos

Juan Antonio Pérez

Actualizado: 20/07/2018 04:50h

¿Cómo valora la última decisión del Gobierno?

Me lo esperaba con el cambio de Gobierno. La nueva ministra Teresa Ribera ha llegado, le han puesto sobre la mesa los papeles del ATC (Almacén Temporal Centralizado) y ha dicho que lo va a analizar. El Gobierno no ha dicho que no se vaya a hacer el ATC, porque eso no lo puede decir, porque hay que hacerlo. Si la nueva ministra quiere cerrar centrales nucleares, tiene que hacer el ATC.

¿Por qué el presidente de Castilla-La Mancha se niega a su construcción?

Emiliano García-Page lo único que ha hecho en los tres años de legislatura que lleva es tratar de impedir que se haga el ATC. ¿Por qué? Porque ha pactado con Podemos y no le dejan resollar. En Castilla-La Mancha quien manda es Podemos. Lo que Page no puede hacer es parar un proyecto nacional mediante la declaración de una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de 25.000 hectáreas, por la que ahora le va a condenar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La ZEPA lleva un estudio de años, pero Page dijo que lo hacía para parar el ATC.

¿El almacén nuclear podría construirse en otra ubicación que no fuese Villar de Cañas?

A Villar de Cañas se le eligió porque era el pueblo en el que más consenso había. Ningún Gobierno se va a arriesgar otra vez a prender fuego a esa mecha. Además, se ha hecho un estudio de los terrenos y Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) ya se ha gastado 200 millones de euros entre carreteras, viveros, laboratorios, almacenes…

El ATC ya tendría que llevar varios años en funcionamiento. ¿De quién es la culpa de tanto retraso?

Si en Castilla-La Mancha siguiese gobernando María Dolores Cospedal, el ATC ya estaría hecho. La culpa la tiene Page. Los 74.000 euros diarios que todos los días paga España por almacenar los residuos nucleares en Francia se los debemos a Page, y también los 1.000 millones en la comarca que ya se debían haber invertido. Page le está haciendo un daño irreparable a esta comunidad.

El Gobierno de Rajoy podría haberse saltado todas las trabas que está poniendo el Gobierno de Castilla-La Mancha si hubiese declarado el proyecto de «interés general». ¿Por qué no lo hizo?

No lo sé. Para declararlo de «interés general» había que tener unos requisitos que antes no se cumplían y ahora sí.

En Villar de Cañas, ¿cuánta gente está a favor del ATC?

Todos los vecinos. No solo en el pueblo, sino en la provincia de Cuenca. En las últimas elecciones, Cuenca fue la provincia en la que Cospedal sacó más votos. Aquí se hace una manifestación en contra del ATC y vienen 150 personas. Son todos de fuera, colectivos pagados.

¿Cuántos negocios se han creado en el pueblo con la expectativa del ATC?

Varios restaurantes, una casa rural… y no hay más porque la gente está a la espera.

¿Cree que hay mucha desinformación respecto a la energía nuclear en España?

Por supuesto. No es que haya desinformación, es que no se sabe nada. Mire, con una buena información, los pueblos candidatos a acoger el ATC no hubiéramos sido solo ocho, sino 8.000, y todos pequeños como el mío para no desaparecer del mapa.