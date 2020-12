José Ignacio Wert: «La "ley Celaá" hace sentir a los alumnos catalanes que España no es su país» Esta semana, previsiblemente, se aprobará la «ley Celaá» y se derogará la «ley Wert». El exministro habla con ABC sobre la actualidad educativa

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 21/12/2020 01:55h

A la ley educativa vigente, conocida como «ley Wert», le quedan, salvo giro inesperado, dos días de vida. El miércoles se aprobará previsiblemente en el Pleno del Senado la Lomloe o «ley Celaá» que, si no sufre cambios, no volverá al Congreso y pasará directamente al BOE. Mucho ha cambiado esta norma desde que fue redactada cuando el PSOE gobernaba en solitario a lo que es hoy: un puzle desordenado con las intenciones de Podemos o los nacionalistas (ERC y el PNV). El exministro de Educación José Ignacio Wert dice que esta ley pasó de ser «innecesaria y no beneficiosa a ser extraordinariamente perniciosa». Critica que se haya eliminado la «demanda social», consagrada en la ley que lleva su nombre,