José Antonio Marina: «En tercer curso de carrera hice el tonto, no estudié y me quitaron la beca. Es lo lógico»

José Antonio Marina: «En las becas debe existir el socialismo de las oportunidades, pero la aristocracia del mérito»

José Antonio Marina cuenta su historia personal para explicar qué piensa acerca de las becas y la reducción de la exigencia. «En tercer curso de carrera no estudié, hice el tonto y perdí la beca. Se acabó y lo entendí. Es lo lógico», sentencia.

A su juicio, bajar la exigencia no mejora ni la educación en general ni la universidad en particular. «Hay facultades que han tenido que crear un curso “cero”, porque la gente no llegaba de Bachillerato con nivel suficiente». El sistema de becas permite exigir académicamente: «las oportunidades las tienes, pero si no las aprovechas es asunto tuyo», opina.

La idea sobre esta cuestión del escritor, filósofo y experto en educación es tan clara que no entra a valorar directamente la medida tomada por los ministerios de Educación y de Universidades, sino que reflexiona sobre el sentido de las becas en general, independientemente de lo que decida el Ejecutivo de turno.

Marina cuenta a ABC que siempre ha tenido la misma idea respecto a este tema. «Las becas deben favorecer la integración en la universidad de los alumnos con dificultades. Lo mejor es que en los dos primeros cursos primen las cuestiones económicas y, a partir del tercero, el mérito. Así se permite que primero se compensen las dificultades de origen, ya que la brecha socioeconómica en España es grande; pero, después de este periodo deben demostrar que realmente tienen ganan de estudiar. Si no es así, se debe perder la beca».

En este sentido, el experto recuerda que el derecho a la educación no implica necesariamente el acceso a una carrera, sino a tener medios para aprovecharlos: «En España se tarda, en un porcentaje disparatadamente amplio, más tiempo del previsto en terminar la carrera, y eso no tiene justificación».

Por eso, el escritor recuerda que la tutela del Estado para que nadie se quede afuera termina en la Educación Secundaria Obligatoria. Por eso insiste siempre que habla sobre educación en la necesidad de escolarizar a los niños lo antes posible. «En los niveles de Primaria y Secundaria la educación está planteada de una manera determinada para que pueda cumplir un fin que cambia a partir de que el alumno entra, si lo quiere, en Bachillerato». En ese momento, «empieza otro tipo de educación distinto, que se basa en la voluntariedad del alumno».

En definitiva, Marina defiende que «en las becas debe existir el socialismo de las oportunidades, pero la aristocracia del mérito».