Jordi Casamitjana, el catalán que consiguió convertir el veganismo en una creencia: «No hay que confundirlo con una religión» «Estoy muy contento», declaró el zoólogo a ABC después de que la justicia británica le diera la razón al reconocer que el veganismo ético es una creencia filosófica que debe ser protegida por ley

El veganismo es una «creencia filosófica» desde ayer para el Reino Unido y debe ser protegido por la ley. Así lo dictaminó el juez Robin Postle, de un tribunal de Norwich, al este de Inglaterra, quien dio la razón a Jordi Casamitjana Costa, un español de 55 años residente en Londres, que interpuso una demanda contra la empresa en la que trabajaba por haber sido supuestamente despedido por sus convicciones veganas.

El juez asegura que el veganismo ético cumple con todas las características necesarias para ser considerada una creencia filosófica protegida por la Ley de Igualdad 2010, calificada por muchos como la ley anti discriminación más completa en el mundo. Entre estas características se encuentran ser digna de respeto en una sociedad democrática, ser compatible con la dignidad humana y que no entre en conflicto con los derechos fundamentales de los demás.

¿Quién está detrás de esta sentencia y se ha convertido así en el nuevo héroe para los veganos? Jordi Casamitjanafue despedido de la Liga Contra los Deportes Crueles, una organización de bienestar animal que está en contra de los deportes con animales como las corridas de toros, la caza del zorro, las peleas de perros y las carreras de galgos. El catalán acusó a la asociación de haberlo despedido tras quejarse de que su fondo de pensiones invertía en empresas que experimentan con animales, pero la liga asegura que el motivo no fue ese. En un comunicado, declaró que «Casamitjana fue despedido de su cargo debido a una mala conducta grave. Vincular su destitución con cuestiones relacionadas con el veganismo es incorrecto. El señor Casamitjana busca utilizar su veganismo como la razón de su despido. Rechazamos enfáticamente esta afirmación».

Casamitjana lleva muchos años implicado en la causa. Este licenciado en zoología por la Universidad de Barcelona especializado en comportamiento animal, es vegano por motivos éticos desde hace 18 años y está involucrado en diferentes aspectos de la protección animal. Lleva media vida en Reino Unido, y tiene la nacionalidad británica. Pero la decisión del tribunal británico, para él, va más allá de Gran Bretaña: «Esto significa mucho para todos los veganos del mundo y va a sentar un precedente, para mí el veganismo es una creencia y afecta todos los aspectos de mi vida», dijo en declaraciones a ABC.

El español explicó que presentaron más de 1400 páginas de documentación y se mostró complacido «de que la evidencia fuera suficiente para que el juez dictaminara que el veganismo ético debe ser protegido por ley como una creencia filosófica».

«No hay que confundir el veganismo con una religión»

Asimismo, Casamitjana fue claro al explicar a ABC que, pese a que algunos medios han dado a conocer la noticia de la sentencia diciendo que su intención es equiparar el veganismo a una religión, nada más lejos de la realidad. «No hay que confundir el veganismo con una religión. Este fallo no dice eso y nosotros tampoco. Lo que significa es que hay ciertos criterios por los que las personas no deben sufrir ningún tipo de discriminación, mucho menos en el ámbito laboral, y eso incluye motivos religiosos, nacionalidad, color de piel, edad, preferencia sexual o creencias filosóficas».

Pese a que el fallo ha sido calificado como histórico tanto por expertos legales como por quienes apoyan la causa del catalán, aún queda la otra mitad de la cuestión. Peter Daly, abogado de Casamitjana, se mostró satisfecho con la audiencia celebrada ayer y explicó que «esta es la primera de una sentencia laboral de dos partes». Así,«ahora que el juez ya determinó la cuestión del veganismo ético, el litigio pasará a determinar la legalidad del tratamiento de Jordi por parte de la Liga Contra los Deportes Crueles».

Daly, que forma parte del equipo de Slater and Gordon, una de las firmas de abogados más grandes y reconocidas del Reino Unido, declaró en un comunicado que «el reconocimiento del veganismo ético como una característica protegida bajo la Ley de Igualdad 2010 tendrá efectos potencialmente significativos en el empleo y el lugar de trabajo, la educación, el transporte y la provisión de bienes y servicios». Además, añadió que el veganismo ético es “una creencia filosófica sostenida por una porción significativa de la población en el Reino Unido y en todo el mundo”. Tanto es así, que la causa de Casamitjana ha contado con el apoyo de miles de personas que han aportado dinero a su campaña de crowdfunding.

Para Daly, este «es un juicio muy importante. Reconoce por primera vez que el veganismo ético puede ser protegido contra la discriminación» y «todo insulto a los veganos éticos podría considerarse acoso, de la misma manera que un insulto racista o sexista puede ser discriminatorio».

Según la Vegan Society, que se basa en encuestas de la Agencia de Normas Alimentarias, de Ipsos Mori y del Centro Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, actualmente hay unos 600.000 veganos en Gran Bretaña, frente a los 150.000 que había en 2014. Las personas que practican el veganismo ético no comen carne ni ningún otro producto animal como huevos o miel pero no por motivos de salud o por requerimientos dietéticos, sino por estar en contra del maltrato animal y de la huella de carbono que afecta al medioambiente. Tampoco consumen ningún artículo fabricado con partes de animales, como el cuero o la lana o cosméticos probados en animales.