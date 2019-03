El jesuita Zollner avisa: los obispos que creen que «los abusos pasarán sin causarles daños» se equivocan Asegura que el tema «no está acabando» sino «recién está empezando»

El jesuita y psicólogo Hanz Zollner y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores explicó este miércoles que el tema de los abusos sexuales en seno de la Iglesia «recién está comenzando» y que solo una acción convencida, coordinada y contundente de todos los miembros de la Iglesia puede ayudar a atajar estos delitos.

Durante una conferencia en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Comillas, el también presidente del Centre for Child Protection (CCP) de la Pontificia Universidad Gregoriana aseguró que no se puede decir que «aquí no hay casos» porque es una afirmación «falsa y errónea». «Cambia la procedencia de los casos que llegan al Vaticano pero siguen llegando. Llegan menos de Estados Unidos pero crecen los casos que vienen de Italia. No estamos acabando con este tema, recién estamos empezando», alertó.

En los últimos años, Zollner ha visitado 60 países para hablar sobre la Iglesia y la protección de los menores. En sus conferencias el jesuita recalca la necesidad de dar prioridad a las víctimas, de escucharlas y atenderlas adecuadamente, además de darles justicia. «Empatía y cercanía. Esa es la cara que las víctimas buscan y no encuentran en la Iglesia. Es muy triste decirlo pero la gente no encuentra esa misericordia de los que proclaman el Evangelio. Tenemos que cambiar de actitud», afirmó.

Por el contrario, Zollner aseguró que frente a los abusos encuentra en los miembros de la Iglesia «una incomprensible falta de voluntad de comprometerse con el corazón». «La palabra que nos falta es corazón. La Iglesia debería ser ejemplo de compasión, empatía y caridad pero se comunica todo lo contrario. Una actitud defensiva, incapaz de vivir con quienes han sufrido», señaló.

Zollner avisó de que esta actitud lleva al error. «Muchos obispos piensan que la tempestad pasará sin causarles daños» pero se equivocan.

El jesuita que formó parte de la comisión que organizó el encuentro «La protección de los menores en la Iglesia», que tuvo lugar del 21 al 24 de febrero en el Vaticano, también señaló que apremia ver «signos de cambio» de la Iglesia frente a los abusos porque de lo contrario seguirá aumentando «la desconfianza en el liderazgo de obispos, cardenales y del Papa mismo».

La conferencia que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad contó con la presencia de monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga y presidente de la Comisión Jurídica creada por la Conferencia Episcopal Española para actualizar los protocolos contra los abusos sexuales.