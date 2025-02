Javier Senent: «Nos tenemos que sentir muy orgullosos de la solidaridad de los españoles»

Cuando ha llegado la hora de enfrentarse a la mayor emergencia sanitaria del último siglo, Cruz Roja Española ha dado lo mejor de sí. Ha crecido en voluntarios, en recursos, en su capacidad, de la que no existe ninguna duda, de llegar a todos los rincones en los que se necesita. Pero en medio de la tragedia, la organización comienza a pensar en lo que queda por delante, una herida inmensa que ellos quieren ayudar a cicatrizar. Lo han llamado Plan Responde Emergencia Coronavirus y para conseguir sacarlo adelante cuenta con el apoyo de entidades y colectivos de todo tipo, como la revista XLSemana l, que este domingo se distribuye con este periódico con un número especial en el que hace de altavoz. Precisamente en el Día Mundial de la Cruz Roja, el presidente en España, Javier Senent, expresa su agradecimiento a Vocento, grupo al que pertenece este diario, que donará el 10% de la venta dominical en quioscos. Otro ejemplo, dice, «del esfuerzo y la solidaridad de la sociedad española en esta crisis».

¿Cuál ha sido la labor de Cruz Roja durante la pandemia?

Desde el punto de vista cualitativo, el trabajo que realizamos sigue siendo el mismo. Lo que ha variado es el volumen. Hemos multiplicado hasta por diez algunas de las operaciones que llevabámos a cabo. Como tenemos una relación estrecha con la Cruz Roja china, desde muy pronto comenzamos a prepararnos, pero no nos podíamos imaginar que la situación fuera de este calibre. Primero, reforzamos las actuaciones con los usuarios de siempre. Después, pusimos a disposición del Gobierno central y de los autonómicos nuestra capacidad y nuestros recursos. Y, finalmente, planteamos un proyecto para ayudar a 1.350.000 personas para el que necesitábamos captar 11 millones de euros. Los resultados han sido espectaculares. Ya hemos captado 10 millones y tenemos otros 13 comprometidos por parte de empresas.

En los peores días, las ambulancias de Cruz Roja han trasladado a enfermos y ancianos a hospitales y residencias.

Hemos puesto a disposición de la administración 600 ambulancias para lo que nos pidieran, de la misma forma que hemos echado una mano para montar hospitales de campaña o albergues, para mandar operadores a ayudar al 112, para repartir mascarillas o para ofrecer formación de primeros auxilios vía web. Nuestra organización tiene una gran ventaja, su implantación en todo el territorio nacional. Eso nos ha permitido repartir alimentos, comprárselos a quien no podía pagarlos y llevárselos a su casa, recoger en las farmacias medicamentos de quienes no podían bajar a la calle. También hemos llamado a 700.000 ancianos y personas vulnerables para saber si necesitaban algo y hemos suministrado alrededor de 5.000 tabletas para que todos los niños tuvieran conectividad. A muchos de esos niños también les hemos proporcionado meriendas porque si no, se hubieran ido a la cama sin cenar.

¿Han encontrado nuevas necesidades a causa de la Covid-19?

Existen determinados sectores de la población que no habían terminado de salir de la crisis. Los datos macroeconómicos habían mejorado, pero eso no había llegado a todos. Y ahora, todas las malas previsiones que estamos conociendo nos llevan a pensar que nos vamos a enfrentar a una pandemia sanitaria, social y económica. Nos preocupan especialmente las personas mayores que viven solas y que se han confinado: no sólo necesitan productos de primera necesidad, sino también compañía.

El número de sanitarios contagiados es uno de los grandes dramas del coronavirus en España. ¿Han tenido ustedes ese problema?

Cruz Roja ha tenido mucha suerte. En toda la organización sólo hemos reportado unos 40 casos, que teniendo en cuenta las casi 50.000 personas que están trabajando sobre el terreno, es una cifra pequeña.

¿La organización ha sumado voluntarios?

Desde que comenzó la emergencia, más de 24.000 personas se han puesto en contacto con nosotros para convertirse en voluntarios. De ellas, hemos incorporado a 19.500 que ya están trabajando sobre el terreno o telemáticamente y que se suman a los 200.000 colaboradores que teníamos antes. En la lucha contra la pandemia contamos con 6.000 trabajadores de Cruz Roja y 41.00 voluntarios. En España existe una sociedad civil muy potente y destacamos por la solidaridad y el compromiso para trabajar todos juntos. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de los españoles. En un ránking mundial, España está en un nivel altísimo.

Con todo lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá, ¿hay lugar para la esperanza?

Hemos visto detalles que nos invitan a mirar el futuro con cierto optimismo. Un ejemplo pequeño es la campaña que desarrollamos junto con Protección Civil para que en los bloques de viviendas, los vecinos se acercaran entre ellos y se preocupasen por quienes más los necesitaban, igual que se hace en los pueblos. Todos vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, pero con la solidaridad de la ciudadanía, existen muchas posibilidades de que salgamos de esta situación con éxito, no tengo duda.