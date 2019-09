Jardines en movimiento Diez autobuses públicos de Singapur ya circulan con el techo repleto de plantas. Este proyecto pretende reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire

No ha hecho falta que Greta Thunberg diese un discurso en la Cumbre del Clima de la ONU, que se celebra estos días en Nueva York, para que las grandes ciudades del mundo se hayan puesto las pilas a la hora de reducir las emisiones de CO2 con iniciativas ecológicas. Ya hay huertos urbanos, azoteas ajardinadas y un incremento de zonas verdes.

La última innovación llega desde Singapur, donde han instalado jardines en los techos de diez autobuses públicos para mejorar la calidad del aire en las calles. «Garden on the Move» forma parte de un estudio para comprobar si esta vegetación baja la temperatura dentro del autobús, lo que conllevaría una reducción en el combustible utilizado para el aire acondicionado. Las plantas elegidas para este «experimento» están adaptadas al clima local y son resistentes al viento y la sequía, por lo que no necesitan ser regadas con frecuencia y solo precisarían una revisión semanal.

Según una investigación de la Universidad de Míchigan, los techos verdes son perfectos para enfriar edificios, reducir el riesgo de inundaciones al absorber las aguas pluviales, purificar el aire y revertir el declive de especies animales como abejas, mariposas o pájaros. Tal y como explica el estudio, el agua que se evapora de las plantas ayuda a nublar el cielo y absorber el calor generado por la industria y el tráfico. «En las casas que cuentan con una azotea ajardinada, la temperatura del interior de la vivienda se puede reducir entre 20 y 30 grados en un día muy caluroso, lo que intentamos comprobar es si ocurre lo mismo en los vehículos», explicó el doctor Terrence Tan.

El jardín en el techo de los autobuses se suma a una serie de iniciativas ecológicas para lograr que Singapur se convierta en una «Ciudad Jardín». Proyectos como el «Green Mark Scheme», cuyo objetivo es que el 80 por ciento de los edificios sean ecológicos para 2030 o «Supertree Grove», que consiste en unas estructuras en forma de inmensos árboles situados en medio de un parque con cerca de dos millones de plantas y cuyo objetivo es recoger el agua de lluvia y la energía solar.

Supertree Grove - Agencias

Concienciación

Las ciudades del país asiático no son las únicas que utilizan la naturaleza para combatir la contaminación. París planea convertir cien hectáreas de edificios en grandes jardines para 2020 y Londres se coronará en 2050 como la primera «Ciudad Parque Nacional» del mundo al lograr que los espacios verdes ocupen más de la mitad del suelo urbano. En nuestro país también se han tomado una serie de medidas para reducir el CO2 del aire como la Zona Central Cero Emisiones de la capital.