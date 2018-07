Japón pasa de las inundaciones a una ola de calor extremo

Japón ha pasado de sufrir las peores inundaciones en décadas, y de superar varios récords diarios de precipitaciones, a experimentar una ola de calor extremo que ya se ha cobrado las primeras víctimas en el país.

El pasado lunes las temperaturas superaron los 39 grados en algunas zonas del interior de la isla, y se han combinado con una alta humedad, lo que ha provocado condiciones peligrosas, según la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA). Unas 200 estaciones de las 927 con las que cuenta el país han registrado más de 35ºC, lo que constituye todo un récord de altas temperaturas para el mes de julio.

El calor ha sido más intenso en las zonas sin litoral, como la prefectura de Gifu, donde las temperaturas superaron los 39,3 grados en la ciudad de Ibigawa. La capital del país, Tokio, registró este lunes un máximo de 34 grados.

After the deluge, the #heat. This map from Japan Meteorological Agency shows the extremely high temperatures in the country after the devastating #Japanfloods. 200 out of 927 stations recorded more than 35°C on 15 July pic.twitter.com/oJKUDIZSAw