Japón eleva a cuatro los muertos por el terremoto

Miles de hogares japoneses seguían sin suministro eléctrico el jueves por la mañana después de que un terremoto de magnitud 7,4 se produjera poco antes de la medianoche, dejando a oscuras una franja del noreste de Japón, cortando enlaces de transporte clave y matando a cuatro personas .

Empresas como Toyota Motor Corp. y el fabricante de chips Renesas Electronics Corp. se apresuraron a evaluar el impacto , y es probable que cualquier interrupción de la cadena de suministro añada presión a la tensa producción mundial de teléfonos inteligentes, productos electrónicos y automóviles.

El temblor revivió los recuerdos del mayor terremoto de Japón , de magnitud 9,1 , que se produjo el 11 de marzo de 2011 en la misma zona y que incluye la prefectura de Fukushima y una central nuclear paralizada por un tsunami y una fusión. Dejó un servicio de tren bala Shinkansen suspendido indefinidamente y al menos una de las principales autopistas de la región cerrada para realizar controles de seguridad.

«Este se sintió diferente al terremoto de 2011, que fue enorme. Tuve que agarrarme a algo para mantenerme en pie», explicó Aoi Hoshino, propietaria de un bar en Fukushima y que tenía clientes cuando se produjo el terremoto. Uno de sus clientes se encogió de hombros ante los temblores iniciales, pero cuando se produjo el mayor se levantó y gritó: «¡Este es uno grande!» , recordó. Los daños en el establecimiento fueron mínimos, salvo algunos cuadros enmarcados y tazas que se cayeron, gracias a los raíles que Hoshino había añadido a las estanterías para evitar que las botellas se cayeran en caso de terremoto. «Durante un tiempo, mis manos no dejaron de temblar», dijo.

En algunas zonas, partes de las fachadas de los edificios cayeron a las calles. Las imágenes de televisión mostraron un techo de tejas empinadas arrugado sobre un coche aparcado y aplastado y a trabajadores examinando carreteras agrietadas. A unos 300 km al sur de Fukushima, algunas zonas de la capital, Tokio, se quedaron sin electricidad inmediatamente después del terremoto, aunque la mayoría la recuperó en tres horas. Pero unos 5.775 hogares a los que da servicio Tohoku Electric Power Co Inc en el noreste seguían sin electricidad hasta el mediodía (hora local) del jueves, aunque la empresa dijo que esperaba que la mayoría tuviera el suministro restablecido más tarde en el día.

El primer ministro, Fumio Kishida, dijo que cuatro personas habían muerto y que el gobierno estaría en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos temblores fuertes en los próximos dos o tres días. Al menos 107 personas resultaron heridas , varias de ellas de gravedad, y 4.300 hogares seguían sin agua a media mañana. Los residentes de una ciudad de Fukushima formaron una larga cola para llenar tanques de plástico con agua para usar en casa. Renesas, uno de los principales proveedores de chips para automóviles, dijo que había suspendido la producción en dos plantas de semiconductores y detenido parcialmente la producción en una tercera.

Entre ellas se encuentra su planta de Naka, en la prefectura de Ibaraki, al norte de Tokio, que suministra semiconductores a empresas automovilísticas de todo el mundo que ya han tenido que reducir la producción debido a la escasez de chips derivada de las perturbaciones relacionadas con el Covid.

Ya no hay alerta de tsunami

El terremoto, medido inicialmente en una magnitud de 7,3 pero revisado posteriormente a 7,4 por la Agencia Meteorológica de Japón, se produjo a las 23:36 hora local justo frente a la costa de la prefectura de Fukushima a una profundidad de 60 kilómetros . El terremoto y el tsunami de 2011 a 29 km de profundidad frente a Fukushima —conmemorados en todo el país hace menos de una semana— dejaron unos 18.000 muertos .

Se emitió una alerta de tsunami , pero se retiró en la madrugada del jueves. Algunas zonas informaron de una subida del nivel del mar, pero no se informó inmediatamente de daños graves.

La catástrofe de 2011 también provocó fusiones en la central nuclear de Fukushima Daiichi. No se informó de anomalías en ninguna central nuclear tras el último terremoto, aunque las autoridades dijeron anteriormente que se había activado una alarma de incendio en un edificio de turbinas de la central paralizada.

Los fabricantes dijeron que estaban tratando de evaluar los posibles daños en sus instalaciones en la región. Por su parte, Toyota canceló el turno de día en dos fábricas después de que los trabajadores evacuaran durante su turno de tarde el miércoles. El fabricante de automóviles dijo que decidirá sobre el turno de tarde del jueves más adelante.

Para cubrir la zona afectada por la interrupción del Shinkansen, ANA Holdings Inc y Japan Airlines Co Ltd añadieron vuelos adicionales a las ciudades del norte. No hay previsiones sobre cuándo se restablecerá el servicio ferroviario regular.

