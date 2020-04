Italia registra la cifra más baja de muertos desde el 19 de marzo: 525 Las personas infectadas durante toda la epidemia han sido 128.948, según el boletín de Protección Civil ofrecido en la tarde del domingo

Italia comienza la Semana Santa con un suspiro de alivio. Este domingo se registró el menor número de muertos desde el 19 de marzo:525, frente a 681 en la jornada del sábado. Se trata de una cifra aún dramática, pero que da gran esperanza porque hasta finales de marzo los muertos eran más de 800 en algunas jornadas, y el día 27 se batió el récord con 967. Los fallecidos desde que comenzó la epidemia, el 21 de febrero, son 15.887.

Las personas infectadas durante toda la epidemia han sido 128.948, según el boletín de Protección Civil ofrecido en la tarde del domingo. Actualmente, las personas hospitalizadas son 28.949, mientras 58.320 se encuentran en aislamiento domiciliario. Por segundo día consecutivo mejora la situación en las unidades de cuidados intensivos, con 17 pacientes menos que el sábado: En total hay 3.997.

La mejoría general se empieza a reflejar en algunos hospitales: En el Spallanzani de Roma este domingo hubo más altas que nuevos ingresos, siendo la primera vez que sucede desde el inicio de la epidemia. En Lombardía, la región más afectada (50.455 contagiados y casi 9.000 muertos), cuyos hospitales estaban desbordados y podían atender casi exclusivamente enfermos de coronavirus, aceptan ahora también a pacientes con otras patologías.

Con este clima de mejoría general, el presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, se refirió por primera vez a la posibilidad concreta de entrar pronto en la fase dos: «La curva de contagios ha iniciado la bajada y desciende también el número de muertos. Tendremos que comenzar a pensar en la fase dos si estos datos se confirman», dijo Brusaferro en la rueda de prensa tras difundirse los datos de Protección Civil.

«La situación sigue siendo dramática»

Los expertos advierten desde hace días que, si bien en la curva de contagios y de muertos, se aprecia la contención de la epidemia, no se puede bajar la guardia y pensar que ha llegado el momento de la normalidad. La advertencia la ha hecho el ministro de Sanidad, Roberto Speranza: «Debemos decir la verdad. La situación sigue siendo dramática. La emergencia no ha terminado. El peligro no ha desaparecido. Nos esperan meses difíciles todavía. Nuestra obligación es crear las condiciones para convivir con este virus».

Nuevo plan sanitario

Pensando en la nueva etapa, la fase dos, que se podría abrir después de Semana Santa si se confirman los buenos datos de hoy, el ministro de Sanidad Speranza ha previsto ya un plan sanitario que articula en cinco puntos:

1. Mascarillas y escrupuloso distanciamiento social en los lugares de convivencia y de trabajo.

2. Reforzamiento de las redes sanitarias locales, con hospitales dedicados completamente al coronavirus, porque los hospitales mixtos, según Speranza, son difíciles de gestionar.

3. Extensión de los test del coronavirus; se realizaron también los rápidos a los automovilistas: todo ello para permitir al Instituto oficial de estadística (Istat) un mapa del virus en el país.

4. Seguimiento de los contactos mediante App y telemedicina para seguir a los pacientes en casa, que podrán tener un contacto director con el propio médico, y al mismo tiempo tendrán la posibilidad de hacer algunos exámenes en su domicilio, como la oxigenación de la sangre.

5. Serán reforzadas las redes territoriales sanitarias para no sobrecargar los hospitales. Para poner en marchar este plan sanitario se han asignado ya 3.000 millones de euros, y la misma cantidad se dedicará en los próximos días.

Mascarillas en Lombardía y Toscana

El primer punto del plan anunciado por el ministro ha sido ya puesto en práctica en Lomabardía. Es obligatorio salir con mascarilla, o al menos con una bufanda, con riesgo de una multa de 400 euros para quien no cumpla la ordenanza. Toscana ha establecido ya la misma ordenanza, pero será puesta en práctica en los próximos días, una vez que se distribuyan mascarillas a toda la población.