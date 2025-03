Italia podrá suspender a los trabajadores que no presenten el certificado Covid a partir del quinto día El objetivo de la medida es incrementar la tasa de vacunados antes del inicio del invierno

El primer ministro Mario Draghi lo había adelantado hace días: el Certificado Digital Covid-19 será obligatorio en Italia, tanto para los trabajadores de la administración pública como en el sector privado, a partir del 15 de octubre. Al cabo de cinco días de ausencia injustificada por falta de certificado sanitario, a la persona la pueden «suspender» del trabajo y el salario. Es una decisión que tiene el objetivo de obligar en la práctica a que se generalice aún más la vacuna, porque son muchos los trabajadores que todavía se oponen. Por motivos electorales, haciendo un guiño a esos sectores contra la vacuna, el líder de la Liga, Matteo Salvini, se había opuesto al certificado sanitario. Al final ha tenido que ceder ante la determinación de Draghi. 

La medida se adoptará oficialmente esta tarde en el Consejo de Ministros . Pero ya se ha confirmado la obligatoriedad del certificado sanitario en todos los lugares del trabajo, en el curso de una reunión previa al Consejo de Ministros. Para fijar los últimos detalles, Mario Draghi mantuvo un encuentro con los jefes de delegación de las fuerzas políticas que forman el gobierno de unidad nacional, es decir, todos los partidos con la excepción de Hermanos de Italia, único en la oposición. Después Draghi se reunió con los presidentes de las regiones.

Una dura batalla entre Gobierno y sindicatos se ha mantenido sobre la gratuidad o el pago de los test del Covid para los trabajadores. Los líderes sindicales se reunieron ayer con Mario Draghi y solicitaron que el pago de esas pruebas no recayera en los trabajadores. «No se puede pagar por ir a trabajar», señalaron los sindicalistas. Pero Draghi también fue inflexible: «Los test no pueden ser gratuitos», dijo. El motivo de esta negativa de Draghi no está solamente en una cuestión económica, sino práctica, para motivar a todos los trabajadores a vacunarse y hacerse así con el certificado sanitario. Así, pues, hasta el 31 de diciembre, para los trabajadores que tengan una justificación médica para evitar la vacuna, los test del Covid serán gratuitos, pero el resto deberá pagar 15 euros.

Otro duro encuentro se ha producido entre los ministros de Cultura, Dario Franceschini, y el de Sanidad, Roberto Speranza. El primero había solicitado que ahora que se requiere el certificado sanitario en los teatros, cines y museos, se pudiera volver a su capacidad normal. Así lo solicita todo el mundo de la cultura. Sin embargo, el ministro Speranza se opuso y ha contado con el apoyo de Mario Draghi. De todas formas, se ha llegado al compromiso del gobierno para reconsiderar el problema de la capacidad de los cines y teatros en octubre.

Habrá duras sanciones para quienes no cumplan la normativa. El trabajador que se presenta sin certificado sanitario, no será admitido se considerará como una ausencia injustificada. La sanción económica oscilará entre 400 y 1.000 euros, multa que se puede incrementar en caso de falsificación del documento.

Tras cinco días de ausencia injustificada, el decreto del gobierno establece que «se suspende la relación laboral y no se adeuda ningún salario ni otros honorarios o emolumentos». La suspensión de la relación laboral no será calificada como una sanción disciplinaria, porque eso podría tener otras consecuencias negativas para su trayectoria laboral.