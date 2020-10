Italia impondrá nuevas prohibiciones frente al virus, mientras los negacionistas se manifiestan en Roma Crecen con rapidez los contagios: 5.724 nuevos positivos en un día; pero las cifras alarmantes no existen para los negacionistas, que protestaron contra el gobierno en tres manifestaciones en plazas de Roma contra la «dictadura sanitaria»

Mientras el gobierno acelera para adoptar medidas restrictivas ante la rápida difusión de la pandemia, tres manifestaciones separadas se organizaron esta tarde en Roma, desafiando las prohibiciones del gobierno y unidas por un hilo común: La protesta contra lo que sus organizadores llaman la «dictadura sanitaria», que, según ellos habría sido impuesta por el gobierno aprovechándose de la amenaza del coronavirus.

Los manifestantes, que en general están contra de las vacunas y del uso de las mascarillas, no parecen tener en cuenta el temor que se extiende por Italia ante el rápido aumento de la curva epidemiológica, con datos alarmantes: Este sábado se dispararon las infecciones: 5.724 nuevos casos positivos (29 fallecidos), con récord de test en un solo día: 133.084. El viernes se registraron 5.372 nuevos positivos, frente a los 4.458 infectados del jueves. Desde marzo no se superaba la cifra de 5.000 casos en solo 24 horas.

Los manifestantes han sido pocos, unos 2.000 en total, pero han hecho mucho ruido en los medios de comunicación. Fuertes las medidas de seguridad, porque la orden del ministerio del Interior fue que se evitaran grupos multitudinarios.

«Marcha de la liberación»

En la plaza San Giovanni, el lema de la manifestación era «marcha de la liberación». Se registraron momentos de tensión. Muchos manifestantes no llevaban mascarillas. Un joven que se negaba a utilizar la mascarilla y a dar su nombre fue retenido por la policía, entre las protestas de los manifestantes que gritaban: «vergüenza», «tienen que arrestarnos a todos», «libertad, libertad».

En la plaza se exhibió un esqueleto de plástico con una mascarilla con esta frase: «No he muerto por el coronavirus, sino de hambre» y banderas del frente soberano italiano. En otras pancartas se leía: «No soy un negacionista. Estoy aquí porque no quiero la dictadura» y «Libertad, la mascarilla opcional». Diversas sus reivindicaciones: Trabajo, democracia, soberanía, incluida la monetaria, no a las multinacionales y rechazo de la quinta generación de la telefonía móvil 5G.

Las otras dos manifestaciones fueron minoritarias. Algunas decenas de personas se reunieron en la plaza de la Bocca della Veritá, en protesta organizada por el exgeneral de los carabineros, el ultraderechista Antonio Pappalardo, para rechazar del uso de la mascarilla y contra el gobierno por su gestión de la pandemia. Los mismos objetivos tuvo la tercera manifestación, ideada también por un grupo de extrema derecha, en la plaza del palacio de la Civiltà Italiana, conocido como Colosseo Quadrato, edificio símbolo de la arquitectura fascista italiana, que mandó construir Benito Mussolini en el barrio EUR, al sur de Roma.

Nuevas medidas restrictivas

Mientras se desarrollaban estas manifestaciones, el primer ministro, Giuseppe Conte, mantenía una reunión con los jefes de delegación de los partidos que forman la coalición de gobierno y con varios ministros, entre ellos el de Sanidad, Roberto Speranza, quien, a su vez, ha convocado con urgencia para este domingo al comité científico para discutir el endurecimiento de las restricciones.

En diversos medios se destaca que, entre otras prohibiciones, estará la de pararse fuera de bares y discotecas, para evitar grupos y tertulias; se limitará el número de comensales en restaurantes, y se incrementarán las multas para quienes no lleven mascarillas, que son obligatorias también en la calle en toda Italia. Finalmente, se recomendará que se adopte nuevamente el teletrabajo.

El ejecutivo prepara estas nuevas medidas restrictivas al extenderse con gran rapidez la difusión del virus: Desde los 2.257 casos positivos que se registraron el pasado 5 de octubre, se ha pasado en tan solo 5 días a los 5.724 contagiados el sábado. Son datos que han hecho saltar todas las alarmas, hasta el punto de que el profesor Walter Ricciardi, asesor del ministro de ministro de Sanidad, ha llegado a decir que «Italia está sobre el filo de la navaja»: «Lo que ha ocurrido desde junio –añadió en “Sky News”-es una duplicación de casos cada mes. Tuvimos 200 casos, luego 400, luego 800, luego 1600 y ahora –el jueves- estamos en más de 4 mil casos –más de 5.000 el viernes-. Así que en un mes corremos el riesgo de tener más de 8 mil casos por día y en dos meses, cuando llegue la gripe, de tener 16.000 casos en un día».