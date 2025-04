En Italia habría unos 600.000 contagiados, según admite Protección Civil

La cifra real de contagiados por el coronavirus en Italia sería de unos 600.0000. Actualmente los registrados oficialmente son 63.927. Esta amarga verdad es revelada por el director de Protección Civil, Angelo Borrelli. La posibilidad de que dentro de una semana Italia supere a China por número oficial de infectados se da prácticamente como cierta. Pero, en realidad, es posible que nueve de cada diez enfermos actualmente en Italia estén fuera de la estadística oficial, según revela Angelo Borrelli: «Es creíble la relación de un enfermo certificado cada diez no censados», declara el director de Protección Civil a «Repubblica», un dato que elevaría los contagiados por coronavirus en Italia a una cifra impresionante: Unos 600.000 . Concuerdan con esta teoría muchos expertos y médicos que trabajan en el frente de la lucha contra el coronavirus, como es el caso del profesor Massimo Galli, director del Departamento de Enfermedades infecciosas del hospital Sacco de Milán: «Temo que la hipótesis de Borrelli pueda estar muy próxima a la realidad, aunque no tenemos datos seguros para poder asegurarlo; pero los contagiados son muchas más que los registrados oficialmente».

Teniendo en cuenta la llamativa cifra real de los contagiados , la pregunta inevitable es por qué el propio director de Protección Civil comparece todas las tardes, a las 18:00, para ofrecer un boletín con todos los números relativos a la difusión de la epidemia: los contagiados, los nuevos positivos, los fallecidos, los curados… Angelo Borrelli explica por qué continuará con sus ruedas de prensa: «Me he puesto yo también ese problema y recibo muchos correos electrónicos que me piden que nos detengamos . Pueden ser imperfectos, pero desde el primer día he asegurado que habría dicho la verdad, es un compromiso que hice con el país. Si ahora nos paramos, nos acusarían de esconder las cosas».

Cabe destacar que Angelo Borrelli se hace acompañar en las ruedas de prensa de un profesor o científico del prestigioso Instituto Superior de Sanidad para contestar a las preguntas específicas sobre la enfermedad Covid-19. Las preguntas de los informadores nunca se filtran. Ayer mismo, una periodista antes de formular su pregunta agradeció a Borrelli la total libertad impuesta en las ruedas de prensa como una demostración de democracia.

Las mascarillas, un mercado sin escrúpulos

El director de Protección Civil reconoce las dificultades para comprar en el mercado internacional mascarillas y ventiladores para los cuidados intensivos: «India, Rusia, Rumania o Turquía han bloqueado las exportaciones porque quieren reservarlas para tenerlas a su disposición cuando crezcan sus curvas de contagios. Hemos intervenido con las embajadas, pero temo que las mascarillas no llegarán nunca», asegura Borrelli. Italia ha tenido que seguir diversos canales , incluido el de la producción nacional, para garantizarse cien millones de mascarillas mensuales. El director de Protección Civil explica cómo funciona ese mercado: «Intermediarios internacionales, y sin escrúpulos, se presentan a los administradores de las empresas médicas con las maletas llenas de dinero. Acaparan las mascarillas y luego van a venderlas al Estado que más ofrece. Nosotros, durante demasiado tiempo, nos hemos tenido que dirigir a las estructuras centralizadas de las compras públicas, un procedimiento lento». El director de Protección Civil reconoce que también a él le ofrecieron las mascarillas a precios desorbitados, seis veces más altos de lo normal: «Sí, pero cuando la petición es desproporcionada rechazo ordenarlas: No puedo tirar el dinero del Estado».

Difusión de la epidemia

A Borrelli le gusta ser siempre claro y no ocultar la realidad. Al ser preguntado si con la llegada del verano, el 21 de junio, dejaremos atrás el coronavirus, responde: «Ninguno lo puede decir todavía».

De todas formas, Italia divisó ayer una luz, aunque débil , al final del túnel: Los contagios del coronavirus crecen menos rápidamente. Los nuevos infectados son 3.780, pero es un número inferior al incremento que se había producido el domingo que fue 3.957. Es un descenso leve durante dos días, pero lo importante es que se mantiene la tendencia de un menor incremento de los infectados. Lo mismo sucede en la cifra de muertos: Es alto el número de fallecidos, 601 en un solo día, pero decrece en relación con el domingo, cuando hubo 651 muertos.

En total, desde que se inició la epidemia en Italia, el 21 de enero, las personas que se han contagiado con el coronavirus son 63.927, mientras los muertos son 6.077, según el boletín ofrecido por Protección Civil en la tarde del lunes.

