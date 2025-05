Italia, en confinamiento parcial con más medidas: bares y restaurantes cierran a las seis y abren los domingos

Será un medio confinamiento general. Italia estará semiabierta durante el día y cerrada por la noche. Algunos tendrán que bajar antes las persianas: bares, restaurantes cerrarán a partir de las 18.00, aunque los domingos y festivos podrán permanecer abiertos. El gobierno ha cerrado las actividades no indispensables, para salvaguardar el trabajo.

Estará abierta la escuela, aunque con limitaciones, porque en los liceos al menos e l 75 % de las lecciones se darán de forma telemática . En consecuencia, se suspenden los convenios, conciertos y todos los espectáculos, y se cierran cines, teatros, gimnasios, centros spa, piscinas, estaciones de esquí, salas de juego y actividades deportivas. El gobierno pone así fin a la vida nocturna y límites al tiempo libre, con un decreto firmado hoy por el primer ministro Giuseppe Conte. Entra en vigor el lunes, 26, hasta el 24 de noviembre.

En rueda de prensa, Conte ha destacado que «se debe hacer todo lo posible para proteger conjuntamente salud y economía». El primer ministro, tras señalar que «la pandemia corre de forma crítica en todo el país», se ha mostrado comprensivo con el malestar y rabia que sienten muchos ciudadanos: «El cansancio, la ansiedad, la ira, la frustración, el sufrimiento son naturales en estas horas entre los ciudadanos».

Conte ha prometido «indemnizaciones con dinero en la cuenta corriente de quienes sean penalizados con estas nuevas medidas restrictivas», y ha ofrecido un horizonte posible, con vacuna incluida antes de fin de año y la esperanza de evitar un confinamiento general en Navidad: « Italia en momentos difíciles logra demostrar cohesión y fortaleza ; si todos respetamos las medidas en noviembre podremos mantener bajo control la curva epidemiológica, y afrontar diciembre y las vacaciones navideñas con mayor serenidad. Las primeras vacunas podrían llegar antes de fin de año».

La mayor discusión del gobierno con los presidentes regionales se centró en la hora del cierre de bares y restaurantes. Las regiones pedían que el cierre fuera a partir de las 23.00 para todos los locales públicos que sirven en mesas, respetando las reglas de la distancia de seguridad. Finalmente, las regiones tuvieron que aceptar la dura restricción, a cambio de ayudas estatales para bares y restaurantes. El comité científico que asesora al gobierno expresó sus dudas del cierre tempranero de bares y restaurantes, porque se corre el riesgo de que se aumenten las reuniones de amigos y familiares en las casas .

Pero en el decreto del gobierno se recomienda con fuerza no recibir en el domicilio a «personas diversas de los que convivan, salvo por comprobadas exigencias de trabajo o situaciones de necesidad y urgencia». Igualmente, «se recomienda encarecidamente que las personas no viajen en medios de transporte públicos o privados, salvo por motivos de trabajo, estudio, salud, situaciones de necesidad o para realizar actividades o utilizar servicios no suspendidos».

Las actividades comerciales al por menor se podrán realizar , a condición de que se asegure, además de la distancia interpersonal de al menos un metro, que las entradas sean escalonadas y que se impida permanecer en el local más tiempo del necesario para la compra de la mercancía.

La situación es grave

Las nuevas medidas restrictivas del gobierno llegan después de que la situación se haya agravado en los últimos días. El sábado se registraron 19.644 nuevos positivos y 151 muertos. Aumentaron también los pacientes en las UCI (+79), llegando ya a 1.128 en toda Italia. Las contagiados, desde el inicio de la pandemia el 21 de febrero, son 504.509, y los fallecidos 37.210.

Pero la difusión del virus es exponencial: desde el pasado lunes hasta el viernes se registraron 70.633 nuevos infectados, frente a los 36.666 de los cinco primeros días de la semana pasada y los 18.442 de la precedente. El índice de transmisión de la infección (Rt) se sitúa ya, en media nacional, en 1,5. Esto significa que dos infectados contagian, en promedio, a otras tres personas . De ahí la urgencia en adoptar medidas más severas: «Es absolutamente necesario bajar el índice Rt, porque no es sostenible en 1,5», ha dicho el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. El escenario dramático que había descrito el Instituto Superior de Sanidad, tras señalar que «la situación es muy grave», no dejaba lugar a dudas: La única forma de «aliviar la presión sobre los servicios de salud» es «una reducción drástica de las interacciones físicas de las personas», según el ISS.

Todos los expertos han pedido en los últimos días endurecer las medidas restrictivas . “La situación se está agravando, es peor de lo que hubiéramos podido imaginar ; son necesarias con urgencia medidas eficaces”, ha advertido Massimo Galli, director del departamento de enfermedades infecciosas del hospital Luigi Sacco de Milán.